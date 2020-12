L’intervento del presidente Stefano Allasia sugli scontri di questo pomeriggio in Valle di Susa tra Polizia e No Tav

Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente Stefano Allasia sugli scontri di questo pomeriggio in Valle di Susa tra Polizia e No Tav

La Valle di Susa non può essere ostaggio di un gruppo di estremisti che imperversa con azioni illegali ed attacchi alle forze di polizia. Non è accettabile leggere ogni volta che c’è una manifestazione intorno al cantiere della Tav ad un bollettino di guerra. A provocare questi continui disordini sono dei delinquenti, e come tali devono essere trattati. Chiedo al Governo nazionale di uscire dall’ambiguità e di intervenire duramente per mettere fine a queste continue violenze. La Tav è un’opera strategica per il Piemonte e per l’Italia decisa democraticamente che porterà benefici all’intero Paese. Ringrazio ed esprimo ancora una volta massima solidarietà alle nostre forze dell’ordine.