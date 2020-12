“L’emozione ritrovata”: inaugurata la visita emozionale alla Clinica San Giuseppe di Asti

“La stanza delle emozioni, così l’abbiamo definita afferma Giorgio Maldonese Amministratore Delegato della Cooperativa Sociale Il Faro, per permettere ai parenti dei nostri ospiti di abbracciare in sicurezza i propri cari.”

“La prima a partire con questa iniziativa di fratellanza ritrovata dopo tanto tempo di isolamento, nel quale abbiamo sempre garantito i contatti con l’esterno tramite le video chiamate o le visite in sicurezza dal vetro, è stata la Ex Clinica San Giuseppe, dove a partire da sabato 21 dicembre, tramite appuntamento ogni parente dei nostri 33 attuali ospiti del reparto De Gasperi completamente Covid Free, possono prenotare la visita emozionale. Progetto che sarà attuato in tutte le Residenze della cooperativa Il Faro” prosegue la nota della cooperativa.

Sei visite garantite al giorno suddivise in tre al mattino e tre il pomeriggio per poter finalmente stringere le mani ai propri cari. Tramite una finestra che si affaccia al cortile interno della ex Clinica, il parente può tramite un dispositivo che prevede una finestra attrezzata con due fori sigillati, forniti di guati monouso di lunghezza 80 cm, intercambiabili per ogni visita ed ospite, poter abbracciare e stringere le mani per proprio caro, comunicando tramite interfono, in piena sicurezza, con personale addetto che effettua la disinfezione di tutti gli arredi per ogni visita.

“La visita emozionale è stato un modo molto utile per allentare questa forzata distanza, che tramite un semplice gesto apparente di unione delle mani ha ridato gioia e sorrisi ai nostri ospiti, che con fiducia e una nuova speranza ritrovata possono esprimere qualcosa che va oltre un sorriso. Un gesto che esprime unità ed amore ma soprattutto un segnale di luce di speranza dopo un periodo così tormentato, in attesa dei vaccini che ci auguriamo arrivino al più presto per poter tornare alla definitiva normalità” conclude la nota della Cooperativa il Faro.