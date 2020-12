Le “Storie di Alternanza” dell’IIS Andriano di Castelnuovo Don Bosco premiate dalla Camera di Commercio

L’IIS Andriano di Castelnuovo Don Bosco ha vinto il Premio “Storie di Alternanza” 2019/2020 istituito dalla Camera di commercio di Asti-Alessandria per la categoria “Istituti tecnici e professionali”.

Quella che si è appena conclusa è la terza edizione del premio istituito da Unioncamere insieme alle Camere di Commercio italiane. Il premio ha l’obiettivo di “valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese e gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro” che si possono consultare sul sito Storie di alternanza .

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere. Al livello nazionale si accede solo se si supera la selezione locale.

La Camera di Commercio di Asti, da poco unitasi a quella di Alessandria, è intervenuta anche per la terza edizione del premio, con l’istituzione di un premio locale, riservato agli Istituti scolastici della provincia di Asti. I premi prevedevano una ricompensa in denaro per i primi tre classificati in due diverse categorie: Licei e Istituti tecnici e professionali. Per entrambe le categorie il primo premio ammontava a 600 euro, il secondo a 400 euro, il terzo a 250 euro.

Tra gli Istituti tecnici è stato il progetto “Giochiamo insieme nonostante la distanza” dell’IIS Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco, ad aggiudicarsi il primo premio. Le studentesse del corso per i Servizi sanitari e l’assistenza sociale hanno realizzato dei veri e propri laboratori virtuali a distanza che fossero educativi e di intrattenimento per i bambini delle prime classi della scuola primaria. Letture a distanza, tecniche di disegno, canzoncine, filastrocche, insieme a indicazioni per realizzare veri e propri lavoretti e giochi con cartoncini, bottoni, pennarelli, tempere. Potremmo dire che giocare può annullare la distanza e le nostre ragazze lo hanno saputo dimostrare con grande inventiva, creatività e tanta pazienza, come si addice a chi, in futuro, potrà applicare gli studi compiuti nel settore socio-sanitario nel lavoro in strutture per bambini, disabili o anziani. Le studentesse sono state coordinate dall’insegnante Graziella Deideri, con l’aiuto dell’insegnante di informatica Cristina Corcetti. Il progetto è stato messo in atto grazie alla collaborazione con la DS della scuola primaria di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato e Montiglio M.to, Angela Evangelista, e in particolare le insegnanti Natascia Fiorito e Maria Vittoria Bechis delle classi seconde e terze.

“Riguardo al premio corrisposto in denaro – commenta Silvio Manello, responsabile di sede – la scuola vorrebbe utilizzarlo per l’acquisto di piccole apparecchiature sanitarie che possano permettere agli studenti del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” di esercitarsi durante le ore di laboratorio. Mai come in questo momento sentiamo il dovere, come scuola, di porre l’accento sull’ambito sanitario, per poter permettere ai nostri studenti di poter accedere al meglio, un domani, a tutte quelle professioni sanitarie o studi universitari, quali ad es. infermieristica, che, accanto a psicologia e scienze dell’educazione, costituiscono il naturale e più congeniale prosieguo per chi alle superiori intraprende un tipo di percorso come quello offerto dalla nostra scuola.”