Le iniziative per il Natale 2020 di Libera Asti in collaborazione con la Bottega Altromercato

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Libera Asti.

Il Coordinamento Provinciale di Libera Asti organizza, in collaborazione con la Bottega Altromercato di Via Cavour 83 ad Asti, una serie di iniziative natalizie per avvicinare i cittadini alle attività di Libera sul territorio e far conoscere i beni confiscati alle mafie ed i prodotti che provengono dal lavoro su questi terreni che sono stati strappati alla criminalità organizzata per diventare rilancio, sviluppo e lavoro pulito per molti giovani in tutta Italia.

Nei giorni 19 e 20 dicembre si festeggerà il NATALE DI LIBERA! Troverete i volontari del Coordinamento ospiti nel negozio Bottega Altromercato di Via Cavour 83, da sempre attenta ed attiva a tutte le forme di commercio etico, equo e solidale, per raccontare che cosa è Libera, che cosa sono i beni confiscati e perché è importante acquistare e sostenere i prodotti di Libera Terra e di Libero che provengono dal lavoro sui beni confiscati del Piemonte e di tutta Italia.

Per sostenere questo commercio di legalità, venendo in negozio nei giorni del natale di Libera potrete:

acquistare bellissimi cesti di Liberaterra proposti dalla Bottega, fare la tessera e diventare socio di Libera Asti per il 2021 E ritirare piccoli pacchetti natalizi con gadgets di Libera e prodotti di Libero che avrete prenotato allegato per sostenere il Coordinamento di Libera Asti al link WWW.BIT.LY/NATALELIBERA

Vi aspettiamo per dare un segno concreto del vostro impegno contro le mafie.

Il Coordinamento di Libera Asti