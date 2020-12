Le giunte di Moncalvo e Patti deliberano l’accordo di gemellaggio tra le due città

Dopo i lavori e gli incontri di questi mesi, le giunte comunali delle città di Moncalvo e di Patti hanno deliberato in contemporanea oggi alle 12 l’accordo di gemellaggio tra la realtà astigiana e quella siciliana. Ultimo passo sarà l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali per sancire definitivamente la collaborazione.

La collaborazione è stata illustrata in un incontro andato online sulle pagine Facebook delle due città, alla presenza del sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia, e del primo cittadino del Comune in provincia di Messina, Mauro Aquino.

A Moncalvo il Consiglio Comunale si svolgerà domani, con l’obiettivo di chiudere l’anno con la formalizzazione della collaborazione, mentre lo stesso passo sarà fatto a Patti nel mese di gennaio. L’obiettivo è una collaborazione, con risvolti anche commerciali, orientata sulla valorizzazione delle rispettive eccellenze enogastronomiche, organizzando scambi anche in occasione degli eventi principali organizzati su entrambi i territori.

L’Accordo di Gemellaggio riprende il Protocollo d’intesa sottoscritto da Giroldo e Aquino durante la visita a Patti a settembre da parte della delegazione aleramica e fissa i punti progettuali e gli obiettivi concreti che le due città si impegnano a perseguire, come ad esempio politiche di riscoperta della comune identità, viaggi d’istruzione, accordi commerciali e pacchetti turistici a prezzi agevolati per la città gemella e il suo territorio. Compatibilmente con la situazione epidemiologica causata dal Covid-19 si svolgerà poi anche un momento solenne di firma dell’Accordo da parte dei sindaci a Moncalvo e a Patti.

“Entrambe le amministrazioni – spiegano i promotori – hanno coinvolto anche le opposizioni in consiglio comunale per chiedere eventuali modifiche e suggerimenti sul progetto e per raggiungere la massima condivisione su un tema che riguarda così a tutto tondo le comunità. In entrambi i casi non sono pervenute proposte.”

“Abbiamo voluto fare il momento dell’approvazione in contemporanea – chiariscono il Sindaco Aquino e l’Assessore alla cultura e turismo di Patti Cesare Messina – per dare maggior enfasi a un momento così importante per le nostre comunità. Ora che siamo gemellati a tutti gli effetti è ora di iniziare a costruire i risultati concreti per la crescita dei nostri territori.”

“Sosteniamo da sempre che Moncalvo ha bisogno di uscire dai suoi confini per poter crescere come si deve. Il Gemellaggio con Patti è un traguardo in questo senso – commentano così il Sindaco Orecchia e il Vicesindaco Andrea Giroldo – abbiamo costruito un progetto pilota che intreccia commercio, strutture ricettive, turismo e cultura e per un effetto positivo complessivo sulla città.”

La Giunta di Patti