Le Giornate del Gran Bollito Misto: le fiere zootecniche astigiane in versione digitale

Continuano le dirette streaming delle fiere zootecniche astigiane, sulla pagina Facebook dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero @visitLMR e sul canale Youtube LangheMonferratoRoero, e sui siti www.mangiofuori.com e www.granbollitomisto.com, per raccontare al pubblico del web storie, volti e tradizioni legate a ciascuna manifestazione fieristica.

Dopo la diretta del 6 dicembre, dalla Fiera del Bue Grasso e del Manzo di Nizza Monferrato, questa mattina dalle 10 collegamento con la Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso di Moncalvo, in cui si eleggerà l’animale vincitore del concorso, quest’anno esclusivamente online.

I prossimi appuntamenti con le edizioni digitali delle Fiere: Tradizionale Fiera del Cappone di Vesime, sabato 12 dicembre, ore 10.00; Fiera Storica del Cappone di San Damiano d’Asti e Fiera della Gallina Bionda di Villanova d’Asti, domenica 13 dicembre 2020, ore 10.00

Oltre alla possibilità di seguire online la diretta delle principali fiere dell’Astigiano dedicate al Bollito Misto, è possibile acquistare la speciale Meat Box per gustare a casa uno dei più celebri piatti della tradizione di Langhe Monferrato Roero.

Ogni Meat Box è studiata per due o quattro persone ed è composta da quattro tagli di bue o di manzo di Razza Piemontese e da due ammenicoli, cioè il Cappone di San Damiano o di Vesime, oppure la gallina di Razza Bionda, con due cotechini.

La Meat Box si può acquistare nelle macellerie e nelle agrimacellerie della provincia di Asti aderenti, al costo di 50 euro per quattro persone e 30 euro per due. I ristoranti, gli agriturismi e le gastronomie propongono, invece, piatti e menù con gli stessi tagli e ammennicoli con la possibilità di asporto e consegna a domicilio.

Per informazioni sulle attività aderenti: www.mangiofuori.com. L’iniziativa è promossa dai Comuni di Nizza Monferrato, Vesime, San Damiano d’Asti, Moncalvo e Villanova d’Asti, con la collaborazione di Coalvi, A.R.A Piemonte, Coldiretti Asti, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Anaborapi.