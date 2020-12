Le dinamiche che vedono protagonista il Bitcoin e le criptovalute

In tutto il mondo, in circolazione nel 2019 vi sono state quasi tremila criptovalute. Un dato certamente di grande importanza, visto che Bitcoin e criptovalute, da un punto di vista strettamente legale, non sono delle valute. Infatti, Bitcoin e criptovalute non godono di alcun corso legale e non dipendono da nessuna istituzione. Pertanto, Bitcoin e criptovalute, permettono ad un gruppo di utenti accettanti questa forma di pagamenti, di poter andare ad effettuare delle transazioni senza che si sia costretti ad utilizzare una valuta legale.

Ma chi crea Bitcoin e criptovalute? Vengono ad essere detti in gergo minatori, gli appartenenti ad una comunità intenti alla loro creazione. In pratica, il tutto ruota attorno alla creazione di token, i quali, successivamente, diventano la forma di ricompensa destinata a questi minatori, per aver contribuito alla creazione di Bitcoin e criptovalute.

Altra importante forma di tecnologia che trova una sua potente applicazione nelle dinamiche che vedono protagonista il Bitcoin e le criptovalute, è la cosiddetta blockchain, la quale, in estrema sintesi, consente di poter conservare traccia di tutte le transazioni in modo trasparente, sicuro e, in special modo, decentralizzato. Quando i token vengono ad essere creati, finiscono in una sorta di cassaforte elettronica, la quale potrà essere memorizzata dall’utente da remoto, ovvero nel cloud per esempio, oppure su un laptop, su un tablet oppure su un tradizionale computer.

Una volta che è stato effettuato questo fondamentale passaggio, Bitcoin e le altre criptovalute, potranno essere trasferite, in forma anonima, tramite internet, a chiunque accetti Bitcoin e le criptovalute come forma di pagamento. Ovviamente, tra le diverse dinamiche che vedono protagonista il Bitcoin e le criptovalute, non vi è solamente l’aspetto riguardate la loro creazione.

Non per nulla, vi sono aspetti di grande interesse attinenti, ad esempio, al fatto se siano legali e sicuri. Lo status giuridico delle criptovalute, altrimenti note come valute virtuali, è particolare. Di fatti, né Bitcoin e neppure ogni altra tipologia di criptovaluta, ha un corso legale. Questo, fondamentalmente, vuol dire che non vi è alcuna imposizione di Legge che prevede che debbano essere obbligatoriamente accettate al fine di estinguere una qualsiasi forma di obbligazione pecuniaria. Tuttavia, al contempo, non vi è alcuna legge che non consente di poter utilizzare Bitcoin e le altre valute criptovalute per acquistare servizi oppure beni, se, ovviamente, il venditore di beni o il prestatore di servizi voglia accettarli come forma di pagamento.

Pertanto, come appare più che evidente, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nei confronti della moneta elettronica, ogni tipologia di valuta virtuale non ha alcun status giuridico esplicito, così come risulta essere embrionale la supervisione da parte delle autorità pubbliche. In sostanza, Bitcoin e le altre valute criptovalute, sono da considerare come strumenti finanziari, esclusivamente in un ambito di una comunità disposta ad accettarli e, quindi, a riconoscerli.

È, indubbio, che nel panorama economico, sempre più prepotentemente Bitcoin e le altre criptovalute stiano affermandosi tanto come metodo di pagamento, quanto a scopo di speculazione e di investimento. Motivo per cui, al fine di poter assicurare il proprio patrimonio in Bitcoin e nelle altre criptovalute, è di fondamentale importanza la custodia della propria chiave privata del personale portafoglio.

Di fatti, seppure sulla blockchain vengano ad essere registrati in maniera immutabile e in modo sicuro ogni transazione, questa, tuttavia, diventa irrevocabile una volta che si sia utilizzata la chiave di lettura come firma. Dunque, andando a concludere, per evitare che Bitcoin e le altre valute criptovalute possano essere spendibili da altri, è fondamentale porre la massima attenzione alla propria chiave privata.