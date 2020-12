La “stanza degli abbracci” arriva a Govone: il Magico Paese di Natale la illumina a festa

A una manciata di ore dai festeggiamenti di Natale, Il Magico Paese di Natale è orgoglioso di portare un po’ di magia nella RSA Fondazione Residenza Carlo e Francesco di Govone e Guarene.

Proprio presso questa struttura, infatti, nella giornata del 23 dicembre, alla presenza del presidente della Fondazione, delle autorità locali, con il Sindaco Elio Sorba e del Senatore Marco Perosino, è stata allestita in occasione del Natale una speciale “Stanza degli abbracci”, una struttura gonfiabile che permetterà incontri e contatti in totale sicurezza tra gli ospiti della RSA e i loro parenti.

Per questo toccante momento di ricongiungimento familiare, Il Magico Paese di Natale ha pensato di dare il suo contributo nel ricostruire l’atmosfera delle feste, occupandosi degli allestimenti natalizi nel cortile interno della struttura, quello conosciuto come “piazzetta Don Novo”.

“Vogliamo dare il nostro contributo per rendere più felice questa occasione speciale, e portando un po’ di magia natalizia in questo incontro tra pazienti e parenti”, ha spiegato Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore del Magico Paese di Natale, “Vorremmo anche estendere questo abbraccio a tutte le persone che, in questo Natale, si trovano nelle case di cura e negli ospedali d’Italia”.