La solidarietà del Lions Club Moncalvo Aleramica non si ferma

La solidarietà non si ferma. Nessuna pandemia può bloccare i service del Lions Club Moncalvo Aleramica che continua a operare normalmente. A seguito delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso e vista l’impossibilità di svolgere le consuete serate conviviali, i soci del club hanno deciso di destinare tutte le risorse disponibili per effettuare due nuovi servizi alla cittadinanza.

«L’umanità unisce – dice il presidente del Lions Club Moncalvo Aleramica, Graziano Guarino – e per noi Lions stare vicino a chi ha bisogno è un imperativo categorico. Per questo motivo abbiamo collaborato con la ‘Società di San Vincenzo’ e il ‘Movimento per la Vita’ che operano egregiamente a Moncalvo e nei paesi limitrofi donando loro generi alimentari e di prima necessità».

Grazie a questa importante elargizione sono state preparate ben 40 borse spesa per le famiglie che vengono aiutate dalla ‘San Vincenzo’. Stesso aiuto per altrettanti gruppi famigliari che sono seguiti dal ‘Movimento per la Vita’; in particolare è stata prestata attenzione a 8 neonati e 15 adolescenti fornendo loro alcuni presidi assistenziali appropriati per l’età.

«Non potevamo rimanere con le mani in mano – continua Guarino – e aspettare silenziosamente che questa pandemia passasse per riprendere con le nostre normali attività. È nei periodi di difficoltà che la solidarietà deve operare e, anzi, deve essere in grado di fare la differenza».

Il Lions Club Moncalvo Aleramica si è, sin da subito, interfacciato con queste due associazioni caritatevoli chiedendo loro come poter essere utile.

«Il nostro obiettivo era aiutare chi aiuta – spiega Guarino – in seguito ‘San Vincenzo’ e ‘Movimento per la Vita’ si attiveranno, secondo le loro consuete procedure, per distribuire le borse spesa a chi ne ha necessità. Non volevamo, e non potevamo per rispetto alla privacy, sostituirci a loro. È giusto che il nostro servizio si fermi al solo supporto delle loro attività senza conoscere i beneficiari della donazione».

L’operosità del Lions Club Moncalvo Aleramica non si è fermata qui. Infatti, dopo aver appena concluso il progetto del “Poster per la Pace”, il sodalizio ha anche deciso di partecipare al service distrettuale a favore della Fondazione Lions Clubs International (LCIF). I soci del club hanno acquistato panettoni e appositi kit di gel igienizzanti il cui ricavato andrà a favore di questo organismo molto importante per tutti i Lions del mondo perché supporta la realizzazione di vari progetti finalizzati a combattere la fame, il diabete, le malattie della vista e a sostenere l’ambiente e i giovani.