La scuola media di Villanova d’Asti invita tutti al “Concerto degli Auguri… in video!”

Martedì 22 dicembre alle ore 21 verrà trasmesso il Concerto degli Auguri… in video!, organizzato dalla Scuola Secondaria di I grado “Astesano” dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, guidato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Simona Urso.

“Il video-concerto sarà presentato dai ragazzi del CCR e conterrà le esecuzioni di alcuni brani vocali e strumentali eseguiti dalle tre classi prime della Scuola Secondaria; ci saranno inoltre contributi dalle Scuole Primarie e dell’Infanzia del nostro IC e alcune partecipazioni speciali del personale della scuola, dell’Amministrazione Comunale e degli amici esterni che negli anni ci affiancano nei nostri frequenti momenti di uscita sul territorio; ci saranno inoltre i contributi “virtuali” degli alunni delle seconde e terze che stanno facendo lezione a distanza e che non potranno eseguire i loro brani in gruppo, anche solo in classe, separati tra loro e con mascherina…” si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’evento che prosegue “Purtroppo le circostanze attuali non ci concedono di incontrarci e festeggiare tutti insieme ma lo faremo a distanza affidando all’etere il compito di portare lontano i nostri auguri, raggiungendo tutta la comunità scolastica e quella di Villanova.”

La docente di Musica dell’Istituto, professoressa Chiara Ruffinengo, è lieta di perpetuare, così, la tradizione del Concerto di Natale, che rappresenta occasione di incontro, contatto e scambio con le famiglie degli alunni e l’intera cittadinanza e che offre, al tempo stesso, una preziosa opportunità per gli studenti di mettere a frutto il talento e la predisposizione musicale personale.

La preparazione del Concerto ha coinvolto, pur in modo diverso dal solito, tutti gli alunni, sia quelli in presenza che quelli a distanza, ma anche tutto il team della scuola “Astesano”, la Dirigente con il suo staff, i docenti, il personale di segreteria e gli operatori scolastici, che hanno preparato il proprio contributo, creando inusuali sinergie e diffondendo passione ed entusiasmo.

Il Concerto degli Auguri… in video! sarà trasmesso sul canale Youtube della scuola: il link sarà comunicato sul sito dell’IC a partire dalle ore 21 del 22 dicembre e, nei giorni a seguire, anche sul sito del Comune di Villanova.

L’intera popolazione è invitata a seguire l’evento.

LOCANDINA NATALE