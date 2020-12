La Santa Messa di Natale dell’UCID Piemonte e Valle d’Aosta celebrata da Mons. Ravinale in diretta streaming

Il Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti presieduto dall’astigiano Paolo Porrino, considerato che non sarà possibile celebrare la Santa Messa di Natale in presenza, in ossequio al disposto dell’ultimo DCPM (misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), ha deciso di rivedere le modalità di svolgimento e partecipazione alla Santa Messa di Natale.

La Funzione sarà celebrata alle ore 11:00 di sabato 19 dicembre 2020 e officiata da S.E. Mons. Francesco Ravinale, Consulente Ecclesiastico UCID del Gruppo Interregionale Piemonte Valle D’Aosta, Vescovo Emerito della Diocesi di Asti, e sarà ripresa dalle telecamere della Gazzetta di Asti, grazie alla disponibilità della testata, e trasmessa in diretta streaming sul relativo canale YouTube.

Per partecipare alla diretta cliccare sul seguente link: https://www.youtube.com/user/YouGazzetta.