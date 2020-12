La rivoluzione dell’illuminazione Led: perché sceglierla?

Dal risparmio energetico al maggior rispetto per l’ambiente passando per una migliore efficienza ed una qualità di luce maggiore: sono tante le motivazioni oggi alla base della scelta di lampadine a led, tecnologia che è stata in grado di soppiantare rapidamente le vecchie lampadine ad incandescenza diventando in breve uno degli oggetti più presenti nelle nostre case.

E se il primo led fu inventato dallo statunitense Nick Holonyak Jr nel 1962, è solo dal 2014 che il led è diventato largamente diffuso ed utilizzato su scala mondiale rivoluzionando il modo in cui le nostre case si riforniscono di luce. Se il XX secolo è stato caratterizzato dalle lampadine ad incandescenza, quello in corso sarà ricordato invece per la proliferazione del led.

Light emitting diode, questo il significato che sta dietro alla sigla di led: una luce che non prevede infrarossi o ultravioletti e che si accende con un passaggio minimo di corrente. L’evoluzione naturale dell’illuminazione precedente allo stato solido che non fa ricorso quindi a filamenti o gas di alcun genere per produrre luce.

I vantaggi del Led

Fin qui la parte teorica: ma nel concreto quali sono i vantaggi della illuminazione Led di ultima generazione? E per quali ragioni si dovrebbe puntare sull’uso di lampadine che prevedano il ricorso a light emitting diode? Sono diversi i vantaggi garantiti da questa tecnologia di illuminazione, cerchiamo di riassumerli di seguito:

– Minor consumo energetico: una questione di costi sulla bolletta ma anche di sostenibilità. Rivolgersi alla tecnologia led vuol dire avere un impatto positivi sui consumi. E questo in ragione del fatto che una lampadina a led produce la stessa quantità di luce facendo ricorso ad un minor numero di watt.

– Più efficienza: il tutto si traduce in un maggior efficientamento energetico. Questo concetto oggi tanto di moda, produrre la stessa quantità di energia ma consumando meno così da garantire un processo sostenibile per le future generazioni.

– Impatto ambientale ridotto: altro fattore da tenere a mente, il led rispetta l’ambiente più di altre tipologie di illuminazione. Partendo dal fatto che questa tecnologia non presenta mercurio, il risultato è un rischio per l’ambiente molto limitato.

– Maggior durata: la durata delle lampadine al led è notevole, si parla di un ciclo di vita che va dalle 40mila fino alle 50mila ore. Cifre irraggiungibili per altre tipologie di lampadine e per tecnologie di generazioni precedenti (si pensi che le vecchie lampadine ad incandescenza garantivano all’incirca 5mila ore di luce).

Altri vantaggi del Led

A ciò si aggiunga che i led non emettono raggi infrarossi o UV, pericoloso anche per la salute; che non scaldano (rischi ridotti anche per eventuali fiamme prodotte) e non provocano ingiallimenti. Le lampadine al led sono poi disponibili in una vasta gamma di colori con riferimento anche alla tonalità della luce, da calda a fredda.

Tutto questo si traduce in un costo maggiore delle lampadine al led rispetto alle tradizionali: un prezzo più elevato da pagare al momento dell’acquisto ma che va poi ad essere recuperato grazie a tutti i vantaggi sopra indicati.