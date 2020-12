La ricerca del partner passa sempre più dalle chat: consigli e suggerimenti per messaggiare

Oggi spesso molte relazioni sentimentali hanno luogo sulle chat e questo perché spesso ci si sente più sicuri dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone. La ricerca del partner inizia proprio tra le mura di casa in maniera virtuale tanto che sulle chat si vedono iniziare, proseguire e finire delle autentiche relazioni sentimentali durature nel tempo. La chat per molte persone è un luogo sicuro dove poter essere chi si vuole: attenzione però perché anche qui, come accade di persona, si possono commettere degli errori che possono intaccare la relazione, se non addirittura porvi fine. Infatti, quando si messaggia, i fraintendimenti sono molto frequenti, così come le interpretazioni sbagliate. Ecco qualche consiglio per chattare con il proprio partner o con un aspirante tale.

Le regole di base per avere successo quando si chatta

Vediamo insieme quali sono le regole da seguire per avere delle conversazioni online efficaci. Visto che le parole scritte restano più impresse di quelle parlate, le frasi devono essere il più possibile brevi, incisive e andare dritte al punto. Le frasi troppo lunghe stancano e allungano troppo la conversazione, ma anche scrivere in un italiano senza errori è indispensabile per presentarsi al meglio. È bene quindi che l’ortografia sia il più possibile corretta e che la punteggiatura venga utilizzata nel modo giusto. Anche il senso dell’umorismo è importante, essere allegri e positivi vi fa percepire come sicuri di voi e agli altri piace molto questa caratteristica. Non dimenticate però la buona educazione e, poiché ciò che si scrive rimane negli archivi digitali, utilizzate sempre parole di ringraziamento e siate cortesi e gentili per farvi benvolere e apprezzare da chi legge. Tra le regole di base per avere successo quando si chatta, c’è sicuramente anche la simpatia: saper scherzare all’occorrenza, fare battute e essere autoironici sono tutti aspetti solitamente molto apprezzati da chiunque.

Le frasi da non scrivere mai per messaggio

A volte, nonostante l’adozione di tutte le regole appena viste, può capitare che la persona con cui si stia messaggiando sparisca senza rispondere. In situazioni del genere, può essere utile leggere i manuali che spiegano ad esempio nello specifico cosa fare se una ragazza non risponde tutto il giorno e come riuscire a ribaltare la situazione a proprio favore. In linea di massima, bisogna stare sempre molto attenti a non scrivere frasi sbagliate e a non diventare troppo insistenti con i messaggi. Per esempio, se una persona non si fa sentire, magari solo per timidezza, e si ritrova un messaggio che dice “Non ti ho più sentito”, potrebbe prenderlo come un’accusa e mettersi sulla difensiva, allontanandosi in un attimo. Anche frasi troppo esplicite che richiedono una risposta netta, come “ieri è stato bellissimo, non trovi anche tu?”, sono sbagliate perché mettono l’altra persona nella condizione di doversi sbilanciare e prendere una posizione, quando magari preferiva aspettare. Rispettare i tempi altrui e saper aspettare sono spesso le chiavi del successo delle relazioni amorose. Per lo stesso motivo, non va mai pressata troppo la persona con cui si ha un rapporto di tipo sentimentale, scrivendo per esempio frasi come “Non mi scrivi mai che mi ami!”: così facendo ci si dimostra ansiosi e insicuri con il rischio di far scappare l’altro.

Intrattenere delle relazioni sentimentali online è ormai molto frequente ma per avere successo occorre farlo nel modo corretto ricordandosi che le dinamiche delle chat non sono poi così diverse da quelle fisiche, anche se si parla da dietro uno schermo.