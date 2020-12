La Regione Piemonte convoca il primo tavolo del partenariato agroalimentare e rurale

Si è svolto lunedì 21 dicembre il primo Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale del Piemonte, convocato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa, con la partecipazione dell’intero comparto agricolo, agroalimentare e rurale.

Il tavolo del partenariato, istituito con la legge regionale numero 1 del 22 gennaio 2019, costituisce uno strumento fondamentale per garantire la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.

Si tratta di una prima riunione plenaria alla quale seguiranno i tavoli tematici dedicati all’intero comparto.

“Con la convocazione di oggi del primo Tavolo del partenariato e le sua articolazioni più specificatamente tematiche avviamo il lavoro per definire la programmazione dello sviluppo dell’intero comparto agricolo piemontese – precisa l’assessore regionale Marco Protopapa – Soprattutto coinvolgiamo tutte le parti economiche e sociali, attraverso un confronto costruttivo per la definizione delle politiche agricole regionali. I tavoli tecnici che verranno convocati saranno gli strumenti operativi e vedranno il coinvolgimenti dei soggetti interessati direttamente al tema specifico che potranno esprimere pareri e osservazioni n relazione alle proposte di provvedimenti e di programmi predisposti dall’Assessorato regionale all’Agricoltura”.



La durata in carica dei componenti del Tavolo di partenariato e dei relativi tavoli di filiera avrà una durata analoga a quella dell’attuale legislatura del Consiglio regionale e rimarranno comunque in vigore fino alla designazione dei nuovi componenti.