La proposta di una stanza degli abbracci per la Casa di Riposo di Villanova d’Asti

Nasce un dibattito in rete sulla possibilità di installare una stanza degli abbracci anche a Villanova d’Asti e in particolar modo nella Casa di Riposo San Giovanni Evangelista.

Il progetto viene prospettato alla comunità dal poeta villanovese Max Ponte, raccogliendo la disponibilità a valutare una sua installazione da parte del Sindaco Christian Giordano.

“Ritengo – afferma Ponte – che sia un dispositivo che risponde all’urgenza degli affetti, a Villanova e in tutta Italia. La stanza degli abbracci è una soluzione che avvicina ospiti e famigliari, di costo sostenibile ed eventualmente finanziabile con una raccolta fondi. Ci hanno già pensato alcuni piccoli comuni della nostra zona. L’emergenza pandemica non deve far perdere, in Italia, l’aspetto umano. Si tratta di un tema, quello della solitudine dei malati durante la pandemia, del quale ho parlato spesso. Una mia recente poesia affronta questo triste fenomeno e si intitola “I parenti dei malati osservano come i gatti”:

I parenti dei malati

Fanno serenate

Ai bordi dei nosocomi

Sotto gli ospedali

Stanno in piedi

Sul tetto

Delle auto

Pervicaci

Osservano

Attraverso i vetri

Come i gatti

È questo essere

Animali che ci rende

Sempre più umani

Che ci avvicina a dio

Che ci sottrae al fango

Della miseria e dell’oblio.”

E mentre si attendono riscontri, anche tecnici da parte di amministratori e responsabili, l’idea di una stanza degli abbracci a Villanova d’Asti si fa strada come un simbolo di speranza per il futuro.

Nella foto di repertorio la stanza degli abbracci che è stata creata a Govone, presa ad esempio da Max Ponte per portarla anche a Villanova.