La Messa di Natale in Cattedrale anticipa l’orario, Monsignor Prastaro: “Dio è con noi anche in questi tempi di covid”

Un invito a condividere queste festività con sobrietà e moderazione: è quello che arriva dal vescovo di Asti Marco Prastaro, a capo della Chiesa astigiana che si accinge a celebrare nei prossimi giorni il Natale.

Il vescovo celebra la messa della vigilia alle ore 20 in Cattedrale. Il giorno di Natale, 25 dicembre, il vescovo invece celebrerà alle 10:30 in Cattedrale e alle 18 nella Collegiata di San Secondo. Come già ribadito dalla CEI, anche la diocesi di Asti invita i fedeli a partecipare ai riti del Natale recandosi nella chiesa più vicina, in maniera tale da limitare gli spostamenti ed evitare gli assembramenti.

“Non ho dato indirizzi specifici ai parroci – spiega Prastaro – ma mi sono limitato a ricordare i protocolli da seguire per le celebrazioni liturgiche”.

Ma al di là delle note pratiche, quello che si andrà a celebrare sarà sicuramente un Natale unico nel suo genere. “Come vescovo voglio ricordare a chi crede – afferma – che il Natale è un momento di condivisione e di speranza anche in questi momenti difficili. Dio è con noi, soprattutto in questo periodo di pandemia. Il mio invito è quello di svestirsi dell’esteriorità per afferrare il senso autentico del Natale”.

Un Natale che il vescovo, per lungo tempo missionario in Africa, è stato abituato a celebrare sicuramente con meno sfarzo rispetto a come si usa in Occidente. “È un’esperienza a cui attingo sempre con piacere – conclude il vescovo – il ricordo è di una celebrazione sicuramente più raccolta ma non meno autentica”.