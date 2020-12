La Lilt Asti propone la videoconferenza sul “Come affrontare il trauma Covid 19”

La Lilt si occupa della salute delle persone a 360°, anche di quella psicologica. Questo lungo periodo di distanziamento, stress, paure e preoccupazioni è oggettivamente difficile da gestire, rielaborare e superare.

“Abbiamo chiesto aiuto allo psicologo e psicoterapeuta Armando Gabriele” spiegano dalla Lilt di Asti “Mercoledì 9 dicembre potremo partecipare alla videoconferenza sul tema: “COME AFFRONTARE IL TRAUMA COVID 19″. La conferenza si terrà sulla piattaforma Zoom dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Per iscriversi basta inviare una e-mail a: liltasti@gmail.com. Verranno inviati il link per connettersi e tutte le istruzioni da seguire (non è complicato). L’incontro è gratuito ed aperto a tutti” conclude la nota della Lilt di Asti