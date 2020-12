La formazione dei volontari della Croce Verde di Castagnole Lanze non si ferma grazie al Lions Club Costigliole d’Asti

“Le misure di contrasto alla pandemia hanno temporaneamente limitato i nostri movimenti ma non la volontà di essere presenti e di contribuire alle attività di solidarietà ed assistenza del nostro territorio”.

Così Mario Narciso, presidente del Lions Club Costigliole d’Asti che ha sostenuto una nuova iniziativa rispondendo alla necessità della Pubblica Assistenza “Croce Verde” di Castagnole delle Lanze, di attrezzatura audio e video per la formazione dei volontari.

“La formazione dei volontari, associata al costante aggiornamento, è elemento imprescindibile per il buon risultato del servizio svolto, ancor più in un momento di intenso impegno e responsabilità come quello attuale” precisa Pierino Cogno, presidente della Pubblica Assistenza castagnolese.

La strumentazione, un PC portatile e un proiettore, il cui costo è stato integralmente sostenuto dal Lions Club Costigliole d’Asti, rappresenta “un segno tangibile di apprezzamento del Lions nei confronti della locale Croce Verde da decenni impegnata nell’opera di aiuto e soccorso alla popolazione, nell’intento di una sempre più ampia e fattiva collaborazione tra associazioni radicate sul territorio ed accomunate da un identico spirito di servizio” conclude Narciso.