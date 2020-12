Installato il presepe in piazza Cavour a Cocconato

Si respira atmosfera natalizia a Cocconato, dove è stato installato il presepe, mantenendo una tradizione forte, anche se rivisitata per via delle attuali restrizioni.

Anche quest’anno non mancherà dunque la rappresentazione della natività nella Riviera del Monferrato. Da sempre facente parte del circuito “Oro, incenso e mirra. Presepi nel Monferrato”, normalmente veniva esposto nei pressi della chiesa parrocchiale, ed era molto grande. Per il 2020 il presepe è stato installato nella centralissima piazzetta Cavour, a disposizione per essere ammirato per chi passerà da Cocconato.