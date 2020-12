Iniziativa dai giovani astigiani dell’UCID e Rotaract: incontro webinar sul Terre Alfieri DOCG

I Gruppi dell’UCID GIOVANI ASTI e il ROTARACT ASTI hanno organizzato per sabato prossimo 19 dicembre alle ore 18,30 una iniziativa sotto forma di webinar.

Così hanno spiegato l’inedita iniziativa i rispettivi responsabili dei due gruppi giovanili astigiani: “Si tratta di un evento totalmente gratuito – ha spiegato Anna Rosso referente dei Giovani UCID di Asti – che è volto a pubblicizzare la giovanissima DOCG Piemontese, Terre Alfieri, in cui interverranno Marchesi Alfieri, Vaudano Gaggie e il Consorzio della Barbera d’Asti e dei Vini dei Monferrato al fine di introdurre e approfondire questa realtà”.

Ma le novità non si fermano qui: “Seguirà poi uno spazio di degustazione guidata da un Sommelier AIS delegazione di Asti – informa Alessandro Besio presidente del Rotaract di Asti – in cui verranno proposti un Terre Alfieri Nebbiolo Costa Quaglia di Marchesi Alfieri, e un Terre Alfieri Arneis Prasulè di Vaudano Gaggie”.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’evento TERRE ALFIERI DOCG su EVENT BRITE, al seguente Link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-terre-alfieri-docg-130970184347.

Qualora non ci si volesse prenotare o si fosse impossibilitati, è consigliato inviare una mail di prenotazione a ucid.giovani.asti@gmail.com in modo da essere registrati nella mailing list del gruppo e poter ricevere tutte le notizie relative all’evento, oltrechè il link.

Link diretto della riunione: https://meet.google.com/vxm-qbrf-bbd