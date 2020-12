Indetta la gara d’appalto per ampliare l’Istituto Andriano di Castelnuovo don Bosco

E’ stato approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento della nuova sede scolastica dell’IIS Andriano di Castelnuovo Don Bosco. Con determina del dirigente dell’Ufficio lavori edili della Provincia di Asti sono stati destinati a tale progetto circa 1.200.000 euro, denaro che permetterà all’Istituto di dotarsi di una nuova costruzione con aule adibite soprattutto a laboratori.

A circa tredici anni dalla sua entrata in funzione, l’istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “P. Andriano” di Castelnuovo Don Bosco ha visto un notevole aumento delle iscrizioni, tant’è vero che la struttura scolastica progettata nei primi anni 2000 e la cui costruzione terminata nel 2004 prevedeva di accogliere 250 alunni circa, conta oggi circa 450 studenti divisi in più corsi. Questa circostanza comporta un uso non ottimale degli spazi adibiti a laboratori, che molto spesso si trasformano in aule didattiche a discapito delle discipline laboratoriali, indispensabili per la formazione professionale degli studenti.

La realizzazione di nuovi spazi formativi permetterebbe di esprimere al meglio l’evolversi delle esigenze scolastiche con la possibilità di istituire nuovi corsi di formazione che permetterebbero di migliorare nel tempo le caratteristiche e le qualità dell’Istituto. Il presente progetto, infatti, ha come obiettivo la costruzione, nell’ambito della sede scolastica esistente di un nuovo corpo di fabbrica atto a ospitare 8 spazi didattici, comprensivi dei servizi igienici per studenti, personale docente e non docente, e locali di disimpegno e ripostigli.

Il nuovo edificio sorgerà nell’area nord ovest del lotto, posto tra il blocco laboratori e gli spogliatoi della struttura pressostatica della palestra. Sui tetti sorgeranno dei pannelli fotovoltaici per soddisfare le esigenze energetiche dell’edificio (illuminazione, riscaldamento, produzione di ACS).

A tal fine è quindi partita ufficialmente la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori. I termini entro cui presentare i documenti necessari sono stati fissati alle 12 del giorno 11 dicembre per la proposizione di quesiti scritti e alle 10 del 21 dicembre per la presentazione dell’offerta. L’apertura dei plichi telematici è prevista sempre il 21 dicembre alle ore 11.30 . La procedura di scelta del contraente sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La Provincia di Asti è la Stazione Appaltante. I criteri di aggiudicazione dell’appalto si baseranno sulla valutazione dell’offerta tecnica all’80% e su quella economica al 20%.

L’inizio dei lavori è previsto per la metà di gennaio. Dall’istituto stesso fanno sapere che il termine dei lavori sarà probabilmente entro il prossimo Natale 2021.

“Il 2021 si appresta ad essere un anno molto importante, non solo per l’Istituto Andriano che sarà oggetto di un notevole ampliamento, e, se così si può dire, di una nuova fase della sua storia, e a tal proposito vorrei ricordare che di recente l’Istituto ha compiuto 50 anni dalla sua nascita, ma anche per tutto il territorio che comprende il Chierese e l’alto Astigiano – commenta l’insegnante Silvio Manello – Con l’aggiunta di nuovi spazi e nuovi laboratori non diventa più grande solo la scuola, fisicamente parlando, ma potrà essere più ampia anche l’offerta formativa che potremo dedicare al nostro territorio. Speriamo di inaugurare la nuova ala della scuola al più tardi per il prossimo Natale e con essa di metterci dietro le spalle anche questo anno che ha visto una pandemia mondiale affacciarsi nelle nostre vite e ostacolare soprattutto la vita scolastica dei nostri studenti”.