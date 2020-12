Incontro online con l’attore Andrea Bosca per gli alunni della scuola media di Refrancore

Riceviamo e pubblichiamo la presentazione scritta dalla responsabile di plesso Silvia Alessio di un incontro da remoto che l’attore Andrea Bosca (in arrivo dal set spagnolo dove sta girando una nuova serie), ha offerto agli alunni della scuola secondaria di I grado di Refrancore.

UNA LEZIONE DIVERSA A REFRANCORE

Il 2 dicembre, gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Refrancore hanno partecipato ad una particolare lezione, tenuta da un prof d’eccezione, il noto attore Andrea Bosca. In questo momento tanto delicato, il collegamento è apparso come un dono di Natale anticipato. A nessuno piace molto la Didattica digitale integrata (DDI), è fredda e distaccata, ma, a volte, regala anche emozioni, dando la possibilità di organizzare incontri con particolari personaggi, come è successo nel piccolo comune di Refrancore.

La chiacchierata con il noto attore, Andrea Bosca, infatti, è stata senz’altro l’occasione di conoscere il suo percorso formativo e le tappe più significative della sua carriera, ma ha costituito soprattutto uno stimolo molto interessante per tutti.

Andrea ha risposto a tutte le domande dei ragazzi con molta disponibilità, con il desiderio vero di offrire uno sguardo diverso, uno spunto arricchente ai giovani presenti e a quanti fra loro abbiano intenzione di seguire un percorso artistico.

Alla domanda su quale fosse stato il momento in cui egli si era reso conto che l’arte della recitazione sarebbe stato il mestiere della vita, Andrea ha risposto che il tutto è iniziato proprio durante il secondo anno della scuola media, dopo un corso di teatro a scuola. Le competenze man mano acquisite gli hanno permesso di farsi trovare preparato di fronte alle successive occasioni importanti, di fronte alle sfide più impegnative. Ed è proprio questo il messaggio più utile indirizzato ai ragazzi: non precludersi le esperienze, viverne molte e diversificate, anche lontane dai propri studi ma sempre con il cuore, entrando in empatia con gli altri attorno, cercando di dare il meglio di sé.

Le due ore di diretta sono volate, faro guida l’esperienza, la passione e la sensibilità di un grande artista come Andrea Bosca.

Prima del saluto finale, un momento commovente suggellato dalla lettura di “Accanto ad un bicchiere di vino” di Wistawa Szymborska e “L’ascensore” di Giorgio Caproni.