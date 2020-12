Incidente mortale di Via Torchio, positivo all’alcoltest il giovane alla guida dell’auto

È risultato positivo all’alcoltest il giovane astigiano di 27 anni che ieri pomeriggio era alla guida dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente mortale via Torchio ad Asti.

La vettura condotta dal giovane si è scontrata con l’ape condotta da Michele Bagnasco che purtroppo è morto nell’impatto. Sull’auto guidata dal 27enne era presente anche una donna rimasta ferita e trasportata in codice giallo in ospedale.

L’ape, proveniente da via Torchio, si stava immettendo in Via Cecchin, strada che stava percorrendo l’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che ha messo a disposizione il fascicolo alla Procura di Asti.