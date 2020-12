Incidente mortale in via Torchio ad Asti

Un grave incidente mortale è accaduto oggi pomeriggio ad Asti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti e la polizia municipale.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Torchio e via Cecchin, dove, con dinamica ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e un’ape. Dalla prima ricostruzione da parte di testimoni, l’auto proveniva da via Cecchin (in direzione verso il Tanaro) mentre l’ape si stava immettendo dal fondo di via Torchio in via Cecchin in direzione opposta. Dai segni rimasti sull’asfalto l’auto ha tentato di frenare ma non è riuscita ad evitare l’impatto.

Per l’autista dell’ape purtroppo non c’è stato nulla da fare, sull’altra auto c’erano due persone, quella alla guida è stata sottoposta all’alcoltest dalla Polizia Municipale, mentre la persona che viaggiava accanto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.