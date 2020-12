Incidente in tangenziale ad Asti all’uscita di corso Savona

Dopo il drammatico incidente mortale di un’ora fa in via Torchio, ad Asti si è verificato un altro incidente, in questo caso in tangenziale all’altezza dello svincolo per uscire verso corso Savona, in direzione sud.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme all’ambulanza e alla Polizia Stradale. La dinamica non è ancora chiara. A causa del sinistro si sono formate code in uscita verso il centro città.

Anche nell’altra direzione, nello svincolo di immissione verso Isola d’Asti, il traffico sta subendo rallentamenti per via della curiosità da parte degli automobilisti nel capire cosa sta succedendo nella corsia opposta.