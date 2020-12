Incidente a San Damiano d’Asti, coinvolte due vetture

Incidente stradale questa mattina a San Damiano d’Asti.

Sulla strada provinciale 58, nel tratta che unisce le due rotonde, due auto si sono scontrate con dinamica ancora in corso di accertamento, con uno dei due mezzi che è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti: una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Asti con Aps e polisoccorso, per mettere in sicurezza in mezzi, l’ambulanza del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei due mezzi, e i Carabinieri di San Damiano d’Asti per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto.