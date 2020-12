In Corso Dante rallentamenti per la potatura delle piante, Rasero: “Se potete fate il giro intorno, i disagi saranno limitati”

Sono iniziati questa mattina i lavori di potatura delle piante ad Asti, prima via ad essere interessate è Corso Dante dove sono in corso in questo momento.

A darne notizia è il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con un video su facebook che ha precisato: “L’intervento che viene fatto era da anni segnalato dai negozianti che non avevano più luce nelle proprie vetrine e anche dai residenti che avevano i rami in casa.”

Il primo cittadino ha poi spiegato: “Interventi di questo tipo ce ne sono tanti da fare in città, abbiamo una calendarizzazione e nei prossimi giorni interverremo su Corso Savona e su altri corsi.”

Rasero, complimentandosi con la ditta per la velocità e la precisione dell’esecuzione dei lavori, ha proseguito: “La ditta sta andando veloce per dare meno danno possibile ai commercianti che hanno bisogno di lavorare, nelle prossime ore se non si deve passare da Corso Dante per fare un acquisto sarebbe meglio fargli il giro intorno perchè ci sono i lavori in corso e diamo un disagio che durerà ancora per il pomeriggio e poi possiamo ripartire. Era da anni che bisognava intervenire e riusciamo a farlo adesso, abbiamo messo un po’ più di risorse per intervenire e di questo ringrazio l’assessore Stefania Morra.”