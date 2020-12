In cinquemila alla prima edizione digitale di IOLAVORO

Al debutto nella sua prima edizione online, IOLAVORO Digital Edition è stata un successo. Lo testimoniano i numeri della due giorni dedicata al mondo del lavoro e della formazione, che si è svolta il 2 e 3 dicembre 2020 sulla piattaforma www.iolavoro.org.

I partecipanti sono stati 5.043, con 1.510 videocolloqui effettuati per quasi 5.000 posizioni lavorative aperte. Fra gli annunci che hanno ottenuto più candidature quelli dedicati alla ricerca di personale per la grande distribuzione, per il settore informatico, addetti amministrativi e contabili, operatori di call center. Molto apprezzato il servizio SOS curriculum: 130 i profili creati o ottimizzati con l’aiuto degli operatori dei Centri per l’impiego piemontesi.

IOLAVORO Digital Edition è stata anche un momento di informazione e formazione: 130 i webinar proposti su tematiche legate al mondo del lavoro e dell’orientamento professionale, tenuti da 290 relatori del settore, fra cui anche esperti della rete EURES da Francia, Germania, Malta, Norvegia, Svezia e Svizzera. Oltre 7.000 persone hanno deciso di partecipare: 4.000 si sono collegate direttamente dalla piattaforma e 3.000 hanno scelto di seguire gli appuntamenti trasmessi in diretta live su Facebook. Tra i webinar più seguiti la presentazione dell’evento e gli approfondimenti dedicati alla compilazione del curriculum, alla green economy, al futuro della moda e, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, quello sulla transizione fra scuola e lavoro per gli studenti con disabilità e quello sullo smart working. Tutti i contenuti saranno resi disponibili on demand sul sito www.iolavoro.org.

Frequentatissimo anche lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills, visitato da oltre 1.500 studenti e 100 docenti e formatori che si sono collegati per conoscere le realtà piemontesi del mondo della formazione e dell’istruzione professionale che aderiscono all’organizzazione internazionale WorldSkills.

Grande la visibilità dell’evento anche sui social network: sono state oltre 75.000 le persone coinvolte nel corso dell’evento.

“Arriviamo al termine di questa edizione digitale di IOLAVORO stanchi ma molto soddisfatti per gli ottimi risultati raggiunti” commenta Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente della Regione Piemonte che organizza IOLAVORO con i finanziamenti del Fondo sociale europeo. Che prosegue: “Sono davvero numerose le persone che hanno partecipato, sia alle selezioni che ai webinar: ciò significa che il destreggiarsi in un ambiente

virtuale non è stato un ostacolo ma anzi un’opportunità colta. Ci rendiamo tuttavia conto che la familiarità con la tecnologia non è ancora patrimonio comune ed è per questo che Agenzia Piemonte Lavoro investirà nella figura del facilitatore digitale per supportare i cittadini nella fruizione dei nostri servizi. Coloro che non sono riusciti a partecipare alle tante iniziative che hanno caratterizzato queste due giornate potranno visionare in seguito i webinar sul sito di IOLAVORO”.

La direttrice, in chiusura della sua prima edizione di IOLAVORO, conclude: “Voglio infine ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e contribuito alla realizzazione della due giorni dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro”.

“L’evento digitale è stato progettato, sviluppato e organizzato in un mese, e questa nuova modalità ha generato tra l’altro una notevole riduzione dell’impatto ambientale, un importante risparmio di tonnellate di CO2 e notevole riduzione dei costi. Inoltre, la piattaforma potrà essere sfruttata anche in occasione dei nostri futuri eventi”, commenta Giampietro Ferrarese, responsabile dell’organizzazione di IOLAVORO, e di Comunicazione ed Eventi di Agenzia Piemonte Lavoro.

L’appuntamento alla prossima edizione di IOLAVORO è per la primavera 2021.