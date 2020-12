Illuminazione di casa: consigli low cost

Illuminare la meglio i propri spazi prendendosi cura sia della sfera concreta, quindi dell’illuminazione finale, che dell’aspetto estetico. Perché oggi gli elementi da utilizzare con questo fine, che siano lampadari o altro, svolgono sempre più anche un ruolo di design.

Sono cambiati i tempi rispetto al passato quando la scelta di un semplice lampadario ad esempio poteva diventare un momento di grande complessità: ci si doveva rivolgere a mobilifici o comunque a chi trattava elementi di arredo. Oggi non è più così ed è possibile trovare soluzioni adeguate anche low cost, senza dover necessariamente andare da un arredatore.

Il tutto supportato anche dalla discesa in campo di player che hanno ampliato le possibilità: dall’arredo low cost, come nel caso di Ikea e Mondo Convenienza, passando anche per il bricolage e fai da te, dato che oggi è possibile acquistare un lampadario Leroy Merlin ad esempio ed avere comunque in casa un prodotto efficace, di qualità.

L’importanza delle luci in casa

Ma attenzione a non cadere nell’errore di pensare che si tratti di un qualcosa di estremamente semplice: le luci di una abitazione son un elemento fondamentale, quasi imprescindibile quando si decide di arredare una casa. Dalla loro disposizione è possibile cambiare aspetto ai propri spazi.

Un momento che non può essere trascurato quindi, quello della scelta degli impianti di illuminazione, possibilmente da affrontare direttamente a monte, quando si è in una fase di progettazione dei propri spazi.

Come si diceva, andare a definire la giusta illuminazione in un ambiente chiuso è un qualcosa di assolutamente fondamentale: ciò influisce su funzionalità ma anche design, stile della casa. Ed a questo riguardo va ricordato che ogni singola stanza ha bisogno della propria illuminazione: per intenderci, quella scelta nella camera da letto ad esempio non potrà essere uguale all’illuminazione del bagno o della cucina.

Budget low cost? Nessun problema

E se non si possiede un budget da mille e una notte non è un problema: oggi esistono soluzioni low cost sia in termini di soggetti ai quali rivolgersi, come si accennava prima, che parlando di tipologie di lampadari; declinazioni resche e moderne, come nel caso dei lampadari in vimini o carta.

Finiti i tempi in cui i lampadari erano soltanto in vetro o in altri materiali ingombranti e costosi: oggi si può ovviare al problema della illuminazione della propria casa anche con un budget molto ridotto.

Foto di yuehong Zhang da Pixabay