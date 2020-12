Il Teatro Balbo di Canelli onlive nelle case del pubblico con “Varietà di Natale 2020”

Subito dopo Natale il Teatro Balbo di Canelli sarà di nuovo nelle case dei canellesi e di tutto il pubblico.

Il Teatro degli Acerbi, gestore della sala, rilancia l’offerta e le proposte artistiche con l’intento di tenere aperto il contatto a distanza con il pubblico, che sta vivendo un periodo di nuovo lockdown.

Il tutto con la collaborazione ed il sostegno del Comune di Canelli, delle Fondazioni CRAsti e CRT, dei main sponsor Bosca Spumanti, Arol SpA e Fimer Srl e degli sponsor Enos srl, Banca di Asti, Cavagnino & Gatti S.p.A., D.R.C. Costruzione Generali srl e Punto Bere srl.

Domenica pomeriggio 27 dalle 17 continua l’iniziativa “Balbo onLive” in diretta dal Teatro Balbo, con un nuovo programma.

In scena…in pigiama… “Varietà di Natale 2020” con attori del Teatro degli Acerbi, alcuni allievi ed ospiti musicali live il Trio Manouche. Sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Teatro degli Acerbi, con collegamento alle pagine Facebook del Teatro Balbo e della compagnia.

Commenta Fabio Fassio del Teatro degli Acerbi: “I Teatri sono chiusi al pubblico, ma restano aperti agli attori: gli attori senza pubblico si sentono un po’ annegare, e allora si cerca almeno una bombola d’ossigeno, se non l’aria aperta. Il nostro Varietà è un compromesso e una sperimentazione che continua, un abbraccio virtuale, un’occasione di ascolto più ancora che di esibizione. Ancora una diretta streaming dal Teatro Balbo per entrare di nuovo nelle case del pubblico, circondati da amici che, con noi, vogliono essere la bombola con cui questo teatro e questa città continua a respirare. Tra cabaret e narrazione, musica e fiaba vogliamo continuare a stendere questa mano verso la platea, non importa se il mezzo è virtuale: il pubblico rimane reale, gli applausi saranno sostituiti dai like, i fischi dagli emoticon ingrugniti, ma per noi è importante la vita che scorrerà nelle linee digitali. Per questo abbiamo pensato a un varietà, veramente e volutamente vario, ad un momento di sperimentazione per tutti, a un contenitore informale in cui noi Acerbi e i nostri amici non ci esibiamo ma ci facciamo compagnia, ci offriamo per raccontare storie divertenti, leggere, dinamiche. Si potrà entrare e uscire da questo teatro virtuale, darsi appuntamento a una certa ora, poi magari lasciarsi e rivedersi dopo mezz’ora, non importa, è un esperimento e siamo felici di farlo nel Teatro che i canellesi con noi hanno fatto rinascere. Rimaniamo aperti: all’ascolto, al dialogo, alla scoperta di nuovi modi di comunicare. Rimaniamo genuinamente acerbi, e curiosi di conoscere altri modi per esserci, sopra e fuori dal palco, ma sempre a fare lo stesso mestiere. Nel nuovo appuntamento, rinnovato nella scaletta e pezzi proposti, ci saranno i Manouche con il loro ritmo contagioso, i ragazzi del Tambass, ci saranno gli Acerbi tra sketch e narrazione, gioco e fiaba, insomma, sarà un ritrovarsi e ritrovare il nostro pubblico dopo Natale, sperando di poterlo presto accogliere abbracciandolo sul serio”.

Partner tecnico dell’iniziativa è l’azienda Inchiaro Internet & Telefonia.

Si conclude inoltre alla vigilia di Natale il 24 dicembre, “La nuveina del Berin” sui social e YouTube, che ha avuto in questi giorni oltre un migliaio di visualizzazioni.

Quarta e ultima mini puntata con lo spettacolo “El Natal del berin” di e con Fabio Fassio, registrato appositamente al Teatro Balbo per la rassegna “Cuntè Munfrà, dal Monferrato al Mondo”.

Un’inedita novena natalizia con “Il Natale visto con gli occhi dell’agnello”, il tenero racconto popolare in lingua piemontese che l’attore ha raccontato a puntate aggiungendo mini introduzioni e commenti da “dietro le quinte”.