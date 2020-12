Il teatro Alfieri sfida la pandemia: si parte il 29 gennaio (DPCM permettendo), tra i protagonisti Antonella Ruggero, Gabriele Lavia e Enrico Lo Verso

Presentare una stagione teatrale in presenza nel bel mezzo di una pandemia. Potrebbe sembrare una follia, oppure una scommessa azzardata, ma l’Amministrazione Comunale non la pensa così.

“Riteniamo invece che organizzare una stagione teatrale possa essere da una parte un segnale che torneranno tempi migliori mentre dall’altra la speranza che la cultura possa essere uno degli strumenti che ci aiuteranno a superare le difficoltà del dopo, che ci aiuteranno a ritornare ad una normalità – afferma il sindaco Maurizio Rasero – organizzare una stagione teatrale, poi, è un modo concreto per permettere a questo settore, così strategico anche per le ricadute economiche , di continuare ad operare dando fiato ad un comparto che, come molti altri, è stato messo in ginocchio dalla pandemia”

“I teatri sono posti sicuri – afferma l’assessore Gianfranco Imerito – molto di più dei negozi e dei centri commerciali presi d’assalto in questi giorni. Spero vivamente, che dopo le chiusure previste nel DPCM Natale, si possa avere una liberalizzazione maggiore per i teatri e i luoghi della cultura in genere, Cercheremo di organizzare una stagione teatrale con una proposta di spettacoli che possa coinvolgere pubblici diversi; per questo è stata enfatizzata ed implementata la variegata sezione Altri Percorsi che racchiude proposte che vanno dalla musica, al varietà, alla danza, al teatro circo, al nuovo teatro. Presentare la Stagione in questi giorni è determinato dall’esigenza delle tempistiche della campagna abbonamenti, che inizierà il 9 dicembre (campagna abbonamenti che almeno nella prima fase si concretizzerà in opzioni, rinviando i pagamenti a tempi speriamo più certi, ai primi di gennaio) in modo da poter permettere la vendita dei singoli biglietti per gli spettacoli a partire dal 19 gennaio, ma diventa anche, come si è detto, una speranza di tempi migliori, provando a buttare il cuore oltre all’ostacolo e pensando a un dopo”.

La stagione partirà il 29 gennaio e terminerà il 22 maggio .Molti i protagonisti della stagione, come Gabriele Lavia, Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini, attori importanti della generazione di mezzo come Mariangela D’Abbraccio, Renato Carpenteri, Marco Balliani, Enzo De Caro, Enrico Lo Verso, Francesca Reggiani, esponenti del nuovo teatro come Teatro dell’Elfo, Carrozzeria Orfeo, Stefano Massini (lo scrittore italiano vivente più rappresentato al mondo), Daniele Pecci e poi musica con Massimo Cotto, Antonella Ruggero, gli Extraliscio, l’Orchestra Melos Filarmonica, la Traviata, Marcello Murru, la danza (Graces), la nuova e vecchia comicità con Paolo Nani, Gabriele Cirilli, Marco Falaguasta, The Black Blues Broothers (di recente invitati dalla Famiglia Reale Inglese all’evento benefico Royal Variety Performance) e l’interessante proposta di una compagnia di casa, Pedalando verso il Paradiso, della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro.

“Dedicarsi al cartellone di una Stagione Teatrale è sempre una bella avventura. È costruire, se ci passate il termine, un menu, che non solo soddisfi i gusti, che conosciamo bene, dei nostri clienti abituali, ma che abbia, almeno in alcuni piatti, la capacità di sorprendere con gusti nuovi e particolari, per qualche ingrediente segreto, o meglio perché mescola in un modo diverso ingredienti storici; piatti che oltre a sorprendere, come si è detto, i nostri clienti abituali abbiano la capacità di attrarre nuovi clienti per poter condividere con tanti la bellezza del ristorante, la gentilezza e la cortesia del personale” aggiungono il Direttore del Teatro Alfieri Gianluigi Porro e il consulente artistico Mario Nosengo.

Questi gli appuntamenti della stagione

Venerdì 29 gennaio 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

L’alfabeto delle emozioni

Di e con Stefano Massini

Savà srl

Noi siamo quello che proviamo, e raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni.

Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini tra gli stati d’animo?

Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Vanno in scena la forza e la fragilità dell’animo umano…

Domenica 7 febbraio 2021 ore 21 PROSA

Un tram che si chiama desiderio

Di Tennessee Williams

Regia Pier Luigi Pizzi

Con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci

GITIESSE / AMAT

Il dramma, Premio Pulitzer nel 1947, mette per la prima volta l’America di fronte a temi come il sesso, l’omosessualità, il disagio mentale e i maltrattamenti in famiglia. Nella New Orleans degli anni 40 Blanche, vedova alcolizzata, dopo che le è stata pignorata la casa, si trasferisce della sorella Stella, sposata al rozzo Stanley. Il violento conflitto che si innesca tra lei e l’uomo la porterà alla follia, e a nulla varrà il tentativo di costruire un rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley.

Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 21 PROSA

Le leggi della gravità

Dal romanzo di Jean Teulé

Regia Gabriele Lavia

Con Gabriele Lavia e Federica Di Martino

Effimera

Una notte una donna va al commissariato e confessa l’assassinio del marito avvenuto dieci anni prima. Il caso era stato chiuso come suicidio. La donna sostiene di averlo spinto lei giù dal balcone. Tra poco più di un’ora scadranno i termini per riaprire il caso. Leggi di gravità diverse: quella della caduta dei corpi e quella delle coscienze, in una notte di pioggia in Normandia dove c’è un’assassina che vuole essere arrestata e un tutore della legge che si rifiuta di farlo.

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 21 FUORI ABBONAMENTO

Pedalando verso il Paradiso

(Una comica operetta moderna)

Di Valentina Diana

Regia Marco Viecca

Con Marco Viecca e Le Blue Dolls (Flavia Barbacetto, Angelica Dettori e Daniela Placci)

Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro

In un periodo di reclusione e riflessione, Franco Mietta, attore e regista, è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto. Ordina online una Speed-Bike SX 600, avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi, dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale. Franco comincia il suo viaggio sul posto dove non mancheranno le soprese. Pedalando per chilometri senza muoversi di un centimetro andrà lontanissimo…

Domenica 21 febbraio 2021 ore 17 ALTRI PERCORSI

The Black Blues Brothers

Di Alexander Sunny

Con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Peter Mnyamosi Obunde, Rashid Amini Kulembwa e Seif Mohaed Mlevi

Circo e dintorni

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una radio d’epoca che trasmette rhythm and blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati del fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note del mitico film di John Landis, i kenioti Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti dei nostri tempi a colpi di piramidi umane e limbo col fuoco.

Venerdì 26 febbraio 2021 ore 21 PROSA

Non è vero ma ci credo

Di Peppino de Filippo

Regia Leo Muscato

Con Enzo Decaro

I Due della Città del Sole/Festival Teatrale di Borgio Verezzi

L’avaro imprenditore Gervanio Savastano vive nel perenne incubo di essere vittima della jettatura.

La sua vita è un inferno e vede segni funesti ovunque. Sembra una tragedia ma in realtà è il preambolo di una divertentissima commedia. Quando sulla soglia del suo ufficio appare Sammaria, un giovane intelligente e preparato in cerca di lavoro, Savastano è subito attratto da un’altra delle sue qualità: la sua gobba…

Domenica 28 febbraio ore 21 FUORI ABBONAMENTO

Mi piace… di più

Di Gabriele Cirilli, Maria De Luca,

Giorgio Ganzerli, Gianluca Giugliarelli

Con Gabriele Cirilli

Magamat

Evento in collaborazione con Palco 19

Lo spettacolo si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele: scorrono velocemente immagini che danno modo di parlare di persone, cose, avvenimenti vissuti o immaginati. Il filo conduttore è la risata, il coinvolgimento del pubblico è totale, anche perché non si può restare indifferenti di fronte a un mi piace.

Domenica 7 marzo 2021 ore 21 PROSA

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

Di Simon Stephens

Regia Ferdinando Bruni, Elio De Capitani

Con Corinna Augustoni, Cristina Crippa, Elena Russo Arman, Ginestra Paladino, Debora Zuin, Nicola Stravalci, Daniele Fedeli, Davide Lorino, Marco Bonadei, Alessandro Mor

Teatro dell’Elfo/Teatro Stabile di Torino

Lo spettacolo racconta le incredibili avventure di Christopher, un quindicenne che decide di indagare sulla morte di Wellingston, il cane della vicina.

Il ragazzo scoprirà il colpevole e molto altro, mettendo a nudo gli egoismi e l’indifferenza degli adulti.

E questo avrà il sapore di un grande successo, perchè Christopher guarda la realtà da un punto di vista molto speciale, a causa di un disturbo dello spettro autistico che rende complicato il suo rapporto con il mondo.

Venerdì 12 marzo ore 21 FUORI ABBONAMENTO

Marcello Murru in concerto

Marsab Music Management

Presentazione del disco di prossima uscita del cantautore sardo Marcello Murru, con uno stile che naviga nell’universo di Ciampi e Conte. Di recente su Repubblica Giuseppe Videtti ha scritto: “Perché Murru non ha fatto l’Olympia come Paolo Conte? Eppure avrebbe i numeri per diventare un must della canzone d’autore”.

Lunedì 15 marzo 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Miracoli metropolitani

Carrozzeria Orfeo

Di Gabriele Di Luca

Regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini

Mentre all’esterno le fogne, ormai sature di rifiuti tossici, stanno lentamente allagando la città, gettando la popolazione nel panico e costringendola ad un’autoreculsione forzata in casa, in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, si muovono otto personaggi per una storia tragicomica ed amara.

Un testo che immagina un futuro possibile, cercando di richiamare alla responsabilità individuale e sociale.

Sabato 20 marzo 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Decamerock

Di Massimo Cotto

Regia Roberto Tarasco

Con Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti

NIDODIRAGNO/CMC-G-RO

Nella lunga notte del rock sono infinite le storie da raccontare: di dannazione, di morte, di bellezza, parabole intrise di destino, magia, demoni e follia. Storie spesso così assurde da non sembrare vere.

Decamerock non è solo uno spettacolo di parole e canzoni, di favole a volte spaventose, a volte struggenti. C’è qualcosa di più e di diverso: c’è lo spettro di Nico, femme fatale del rock, e c’è la musica dal vivo, che permettono che tutto possa diventare un canto solo e una storia unica…

Mercoledì 24 marzo 2021 ore 21 PROSA

Souvenir (la fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins)

Di Edoardo Erba

Regia Roberto Tarasco

Con Francesca Reggiani e Massimo Olcese

Infinito Teatro/Argot Produzioni

Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione: non è importante che l’arte corrisponda a rigidi canoni classici, la passione, se brutalmente sincera, trasforma in capolavoro anche una disastrosa esibizione. Ispirata alla vera Florence Foster Jenkins, la commedia racconta di questa ricca signora di New York che, anche senza doti canore, riesce a fare il tutto esaurito alla Carnegie Hall. Una storia che ha anche dato vita a un pluripremiato film con Meryl Streep.

Mercoledì 31 marzo 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Extraliscio – Punk da balera

Extraliscio: Moreno il Biondo, Mirco Mariani, Mauro Ferrara

IMARTS

Un’esperienza musicale che affonda le radici nella Romagna, mescolando le sonrità del liscio delle origini con il punk. Un’orchestra fuori moda che cerca di ridare dignità a una musica speciale, spesso maltrattata.

Gli Extraliscio sono anche protagonisti dell’ultimo film di Elisabetta Sgarbi “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Mercoledì 7 aprile 2021 ore 21 PROSA

Le braci

Dall’opera di Sàndor Màrai

Drammaturgia e Regia Laura Angiulli

Con Renato Carpentieri e Stefano Jotti

Il Teatro Coop. Produzioni, Galleria Toledo

Due caratteri opposti, legati da antica amicizia, rispecchiano decaduti valori tardo ottocenteschi: onore, orgoglio e disciplina nella socialità per il soldato Henrik, melanconico temperamento artistico per il fuggitivo Konrad.

Una riflessione sul senso della vita, il destino e l’incomunicabilità tra gli individui.

Lunedì 12 aprile 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Neanche il tempo di piacersi

Di Marco Falaguasta, Tiziana Foschi, Alessandro Mancini

Regia Tiziana Foschi

Con Marco Falaguasta

Good Mood

Falaguasta si cimenta con uno storytelling satirico impietoso verso la nostra società. Il risultato è un racconto divertente e arguto che diventa una cronaca dei nostri tempi nella quale ognuno di noi può riconoscersi. Si ride molto ma ci sono anche momenti teneri nei quali Marco mette a nudo la sua fragilità e il suo sentirsi inadeguato.

Il titolo allude a come ci si approccia con facilità sui social, senza corteggiamento, e alle incomprensione che spesso scaturiscono tra diverse generazioni.

Sabato 17 aprile 2021 ore 21 PROSA

Uno, nessuno, centomila

di Luigi Pirandello

Regia Alessandra Pizzi

Con Enrico Lo Verso

Ergo Sum

Dal più celebre dei romanzi di Pirandello, la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio minimo, insignificante, una banale osservazione su un difetto fisico. Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo.

Abbandonare i centomila per cercare l’uno a volte può significare fare i conti con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare pur di assaporare la vita.

Giovedì 22 aprile 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Rigoletto: la notte della maledizione

Con Marco Baliani

Giampaolo Bandini (chitarra)

Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica)

Musiche di Verdi, Rota, Chiacchiaretta

Parmaconcerti

in collaborazione con Teatro Regio di Parma

Rigoletto è un monologo, una rilettura dell’opera.

Ma non è un reading con musica, ma un personaggio incarnato, con tanto di trucco da circo, che rimanda all’essere nomadi, zingarescamente affamati di vita.

Il risultato è un omaggio alle cadute, alle sospensioni, alla mancanza di appoggi.

Un racconto che ha la nitidezza della cronaca, con un testo che tiene alto il lirismo, scaturito dall’animo e dal cuore di un poeta.

Giovedì 29 aprile 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Concerto versatile

Antonella Ruggiero (voce)

Roberto Olzer (pianoforte)

Barley Arts

Voce tra le più versatili e suggestive del panorama italiano, capace di passare dal pop al registro di soprano leggero, negli anni ha assecondato la sua innata curiosità musicale esplorando molti territori: dal Matia Bazar alla Musica Sacra, passando per il jazz, la musica ebraica e quella popolare.

Numerose le collaborazioni con artisti di primo piano, incluso Roberto Olzer con il quale Antonella divide il palco in questo concerto, pianista jazz ma anche concertista classico e arrangiatore.

Domenica 2 maggio 2021 ore 17 ALTRI PERCORSI

Il Genio di Vivaldi

Orchestra Melos Filarmonica

Vivaldi fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori dell’epoca Barocca, oltre che uno dei musicisti più influenti di sempre. Contribuì significativamente allo sviluppo del concerto, soprattutto solistico, e alla tecnica dell’orchestrazione. Nella sua vastissima produzione di Concerti e Sonate non trascurò l’Opera e la Musica Sacra, influenzando numerosi compositori del suo tempo, incluso Bach.

Mercoledì 5 maggio 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

La lettera

Di Paolo Nani e Nullo Facchini

Regia Nullo Facchini

Con Paolo Nani

Teatro Filodrammatici di Milano – AGIDI

Adatto a un pubblico da 0 a 99 anni, piccolo miracolo di precisione scenica, evergreen del teatro internazionale, questo spettacolo vanta oltre 1.500 repliche.

Liberamente ispirato a “Esercizi di stile” dello scrittore Raymond Queneau, non si smette di ridere per tutta la sua durata, grazie all’incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri del teatro fisico.

Mercoledì 12 maggio 2021 ore 21 PROSA

Arsenico e vecchi merletti

Di Joseph Kesselring

Regia Geppy Gleijeses

Con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini

Gitiesse Artisti Riuniti

Spettacolo dedicato a Mario Monicelli e liberamente ispirato alla sua prima rega teatrale.

Uno scrittore torna a casa dalle sue due zie per raccontare del suo fresco matrimonio, ma scopre che le signore “aiutano” gli inquilini delle loro camere a lasciare il mondo con vino corretto con un miscuglio di veleni…

Due tra le più grandi attrici italiane danno una lezione di stile e gioco scenico.

Venerdì 14 maggio 2021 ore 21 ALTRI PERCORSI

Graces

Di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

Con Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo

Zebra/Santarcangelo dei Teatri

Con i mezzi della danza contemporanea si può, molto seriamente, scherzare su tutto quello che si vuole prendere di mira.

Silvia Gribaudi ha un talento per l’ironia l’autoironia e il sarcasmo, e sa trattare, con mano leggera e forte, le tante contraddizioni sul tema bifronte della “bellezza della bruttezza” e della “bruttezza della bellezza”, che appassiona la nostra società occidentale/globale social-mediatizzata.

Martedì 18 maggio 2021 ore 21 FUORI ABBONAMENTO

La Traviata

Di Giuseppe Verdi

Libretto Francesco Maria Piave

Direttore Marcello Rota

The Sound Piedmont Academy Orchestra

Coro Sinfonico Reine Stimme

L’Accademia della Voce del Piemonte in collaborazione con il Comune di Asti e il Teatro Alfieri mette in scena questa opera al termine di stage e master class di Alta Formazione Lirica tenuti da docenti di fama internazionale. L’opera è tratta dal romanzo “La Dame aux camélias” di Alexandre Dumas figlio ed è tra le più rappresentate al mondo,

Venerdì 21 e sabato 22 maggio 2021 ore 21 FUORI ABBONAMENTO

Destinati all’estinzione

Angelo Pintus

Produzione 50 TUSEN

In collaborazione con Palco 19

“C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono solo 5 minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri”. Angelo Pintus

Da lunedì 1 febbraio 2021 ore 18,30 Sala Pastrone

Le Letture del Lunedì “Io speriamo che me la cavo”

Con Francesco Visconti e ospiti a sorpresa

Torna il consueto appuntamento in Sala Pastrone con l’attore Francesco Visconti, quest’anno con il sottotitolo “Io speriamo che me la cavo”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3337813413 (dal martedì al sabato dalle 14 alle 18, anche WhatsApp).