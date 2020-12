Il Sindaco di Rocchetta Tanaro consegna il ricavato del concerto di Roby Facchinetti alla Lilt di Asti

Nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre si è svolta presso la sede LILT di Asti la consegna del ricavato del concerto di Roby Facchinetti, ex tastierista e frontman dei Pooh, svoltosi sabato 5 settembre 2019 a Rocchetta Tanaro.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Rocchetta Tanaro Massimo Fungo, il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, l’Assessore ai Servizi Sociali Mariangela Cotto, Il Presidente della LILT di Asti Bartolomeo Marino, il Vicepresidente della LILT Gianfranco Miroglio, il tesoriere della LILT Bruno Ballario, i membri del Consiglio Direttivo LILT Dina Calosso, Giovanna Ratto e Cristina Gavazza ed il medico condotto di Rocchetta Tanaro Paolo Frola.

Il concerto, fortemente voluto dal tenace Sindaco di Rocchetta Tanaro, Massimo Fungo, e da Paolo Frola, amico di lunga data di Roby Facchinetti, è stato seguito da oltre 400 presenti ed è stato reso possibile dalla collaborazione di molte aziende del territorio: Asti Global Insurance, Astigiana Riciclata di Castello d’Annone, Bbbell di Torino, “Braida”, Cotrel di Cerro Tanaro, Euro Spin Rocchetta, F.lli Saclá, Global Consulting & Services, Grissinificio Bo, Impresa Edile Bibaj, Mario Fongo “Il Panaté”, Ratti Tours, Reale Mutua Agenzia Asti, Roberto Palma Onoranze Funebri, Trattoria “I Bologna”di Rocchetta Tanaro, UnipolSai Rabellino Roberta.

L’evento verrà ricordato per molto tempo per le forti emozioni che ha suscitato in un periodo difficile in cui si avverte una grande necessità di messaggi di speranza e coraggio per la ripartenza.

Durante lo spettacolo musicale Roby Facchinetti ha ripercorso la sua lunga carriera artistica con le più belle canzoni del suo repertorio ed ha concluso il concerto con la canzone “Rinascerò, Rinascerai”, un inno alla forza, al dolore ed alla vita, nata nei giorni più bui del lockdown e scritta a quattro mani con Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh recentemente scomparso a causa del Covid19.

Il ricavato dell’intera manifestazione, di € 3.000,00, è stato devoluto alla LILT di Asti (Lega Italiana per La Lotta Contro i Tumori, Associazione Provinciale di Asti ODV), per la realizzazione delle attività di prevenzione, ricerca e diagnosi precoce.

Il Presidente della LILT ha ringraziato il sindaco Massimo Fungo, il Dott. Paolo Frola ed i titolari delle aziende che si sono adoperati nella realizzazione dell’evento per la sensibilità dimostrata in un anno difficile per tutti e anche per la sopravvivenza delle associazioni di volontariato.

Il Dott. Bartolomeo Marino ha ribadito quanto siano importanti le attività incentrate sulla solidarietà ed ha manifestato la speranza che l’esempio di generosità di Rocchetta Tanaro venga seguito da altri Comuni, Comitati, Club di Servizio, titolari di aziende ed Associazioni.