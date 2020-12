Il Progetto Social per l’Open School “G.Penna”: “Ascolta lo Chef o … il Sommelier”

Quest’anno l’Open School dell’Istituto Enogastronomico Penna di San Damiano d’Asti si arricchisce con l’utilizzo del web e l’impiego di nuove tecniche di comunicazioni integrate.

Messaggi, suoni video realizzati grazie alla collaborazione di tante personalità dello scenario italiano che da sempre combinano la conoscenza della tradizione, la cultura, la vocazione del territorio e dei suoi prodotti e il grande studio delle tecniche per realizzarli e trasformarli al meglio. La parola d’ordine è “eccellenza”.

Tutto ciò ha fatto in modo che l’Italia e la sua grande cultura enogastronomica oltrepassasse i confini nazionali fino a raggiungere i mercati mondiali per i palati più esigenti. Lusso o semplice bontà, a tutto questo si aggiunge il grande concetto della dieta mediterranea del mangiare bene per vivere bene!

Un ricco elenco di nomi di personalità di spicco dal mondo degli Chef italiani, della ristorazione e dalle cantine delle eccellenze dei vini.

Lo chef Ernesto Iaccarino del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi “uomo dei primati in campo della cucina nazionale e internazionale”, il sous chef Nicola Pignatelli del ristorante Don Alfonso 1890 stella nascente del grande firmamento italiano, lo Chef Stefano Barbato stella del web, la ristoratrice Assunta Pacifico imprenditrice di successo forte e determinata del Ristorante la Figlia D’o Marenaro, la chef Alessandra Bardone del Ristorante Belbo da Bardon giovane e talentuosa piemontese, il professore Piero Mastroberardino dell’università di Foggia in Economia e Gestione delle Imprese e al timone dell’azienda Mastroberardino punto di riferimento della vitienologia italiana, la chef Patrizia Imperiale dell’Osteria Novelty sempre attenta all’utilizzo dei buoni prodotti e dei sapori , lo chef Stefano Bongiovanni responsabile nazionale compartimento giovani della Federazione Italiana Cuochi , lo chef Alessandro Pavesio della Federazione Italiana Cuochi, lo chef Eugenio Moschiano presidente della delegazione APCI e Cappello di platino, l’imprenditrice Maria Borio di Cascina Castlèt che ha saputo affermarsi nel mondo femminile nel campo della vitienologia italiana, vincendone la sfida. Infine uno speciale contributo video da parte dei ragazzi di Casa Surace tutto da scoprire! Proprio loro che in modo magistrale hanno fatto della buona cucina la più grande dimostrazione dell’affettività e della socializzazione italiana.

“Tutto è partito dall’idea di collaborazione e cooperazione con l’aggiunta della sfida di utilizzare quanto sperimentato nella DAD(didattica a distanza), nata come strumento compensativo ed oggi strumento divulgativo e di arricchimento dei contenuti, aggiungendo l’apporto dei social che permettono una sempre maggiore divulgazione verso il mondo esterno alla scuola sfruttandone l’atemporalità e l’abbattimento delle distanze economiche e sociali. Un filo tra l’esposizione dei saperi e l’umanizzazione degli stessi per giungere al concetto dell’eccellenza in campo della formazione enogastronomica. Questo è il primo progetto e vuole fornire lo strumento dell’esperienza umana nella consapevolezza da parte dello studente del grande mondo lavorativo che può completare, arricchire o caratterizzare con la propria personalità” afferma la professoressa Anna Borrasi.

Continua “A tal fine è d’obbligo ringraziare per la collaborazione non solo i grandi nomi che con gratuità e semplcità hanno contribuito al progetto mettendo a disposizione la propria immagine e la propria filosofia aziendale ma tutte le competenze di cui ci siamo potuti avvalere: i professori delle varie discipline scolastiche che appartengono alla scuola e l’aiuto e il sostegno costante del professore Michele Scafuro dell’Università degli Studi di Salerno e il geniale e talentuoso grafico Paolo Ferraro. Ringrazio veramente tutti di cuore”.

Il dirigente dell’Istituto G.Penna, prof.Renato Parisio, conclude affermando “In questo momento non facile, sia per la scuola e gli studenti italiani e sia per le aziende che rappresentano l’eccellenza italiana, aver potuto collaborare con uno spirito solidale ideale con personalità di spicco del mondo enogastronomico ci ha spinto a dare il massimo. Ringrazio la mia squadra di professori che sta sperimentando sempre più il lavoro in team e il problem solving nel campo della progettazione per la formazione. Umanizzare il loro lavoro con la passione e la dedizione sta ponendo le basi per una scuola che forma in modo consapevole e attenta verso quanto richiesto dal mondo del lavoro sia in termini culturali e sia nei termini umani. Questo è il nostro concetto di eccellenza formativa. Noi crediamo che il futuro sia dei nostri giovani e cerchiamo di fornirli di strumenti validi per essere autonomi e indipendenti per il loro arricchimento esperenziale, forniamo gli strumenti per continuare a realizzare sulla tela della vita il loro capolavoro.”

Dal 12 dicembre 2020 fino al 14 dicembre sulla pagina facebook dell’Istituto enogastronomico G.Penna di San Damiano saranno pubblicati i video giunti da parte degli chef, dei ristoratori, delle cantine e delle aziende italiane.

I video saranno supportati da una scheda informativa riguardante il lavoro svolto dall’azienda rappresentata. Ci saranno alcune foto dei lavori degli chef presentati attraverso immagini e video.

Tra il 14 e il 18 Dicembre sarà creata una composizione tra i lavori donataci e pubblicata sia in DAD che sul canale youtube della scuola e su facebook. Per l’occasione sarà consegnato il primo premio per la” collaborazione social” creato per ringraziare la sensibilità e la disponibilità di tutte queste eccellenze verso il mondo della scuola e il futuro dei nostri studenti