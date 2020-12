Idee regalo per un Natale dai gusti intensi e curiosi? Sicuramente è quello che si può trovare tra le curiosità di Bar A Onda, di Michela Bologna, presso il mercato coperto in piazza Libertà, ad Asti.

Non solo bar, ma anche un luogo ricco di eccellenti prodotti del territorio, appositamente creati per soddisfare i palati alla ricerca di supreme bontà. Su tutti, il mitico Liquore di Torrone d’Asti, realizzato con una speciale ricetta ideata da Michela e Carlo. Con la crema al torrone si va sul sicuro e rappresenta il regalo perfetto, frutto della continua voglia di innovarsi di una realtà estremamente locale come il Bar A Onda, realizzato in loco e con materie prime a km zero, una crema al torrone unica nel suo genere, che si può acquistare esclusivamente qui per regalare un’avvolgente emozione.

Perché le idee regalo proposte dal Bar A Onda sono proprio così: regalano emozioni grazie ai loro sapori d’altri tempi, e sorprendono, per la vasta scelta tra gusti diversi dal solito.

Come il liquore alla pesca limonina, fatta con la pesca limonina DECO di Variglie, o l’Elisir dell’Amicizia, a base di infuso di mele e cannella. E poi ancora la Dea Zenzerina, con pere, menta e zenzero, o il Liquore al Torrone con l’aggiunta di cacao. Tutte le eleganti bottiglie sono impreziosite dalle etichette realizzate a mano dai ragazzi dell’Albergo Etico.

Tra le altre proposte curiose troviamo gli zuccherini spiritosi, zollette di zucchero immerse nell’alcol abbinate a gusti diversi, da gustare così o da bruciare per caramellarle e smorzare il forte dell’alcol, oppure diverse grappe artigianali in eleganti bottiglie in vetro soffiato. E cosa dire poi dei fantasiosi prodotti dell’Azienda Agricola Viviana Negro, una realtà di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli, con cui Bar A Onda collabora. Si tratta proprio di fantasiose idee regalo: come la gelatina per le tisane, con dodici gusti diversi, per un’ottima tisana naturale senza filtro. E che dire poi della straordinaria “frutta ciucca”, come le prugne sciroppate al vin brulè, il kiwi nella sambuca, la pesca e menta, le ciliegie nel brandy e le pesche sciroppate al vino.

Curiose sono anche le confetture dai gusti più disparati, come fragole rosmarino e aceto balsamico, ottima da abbinare con i formaggi nostrani, albicocca e cardamomo, mele e vin brulè, mirtillo e peperoncino e la divina pesca, cacao e amaretto, dal sapore di una volta, come quello che facevano le nonne. I vasetti di confettura possono anche essere usati come deliziosi segnaposto per il pranzo di Natale, oltre che essere gustati per raggiungere la pace dei sensi. E se volete, potete gustarli anche nelle brioche take away che Bar A Onda propone tutti giorni farcite con questi e tanti altri gusti!

Ma non finisce qui. Vasta scelta c’è anche tra i biscotti, fatti con farina di riso e farina di mais abbinate ad altri ingredienti che non ti aspetti, come i biscotti di mais Menta Cacao e Rum, oppure allo zenzero, alla lavanda, o cacao e peperoncino. Oppure le simpaticissime tazze biscotto, rivestite internamente di cacao o cioccolato bianco, per prendere il caffè e poi mangiarsi… anche la tazzina!

Per Natale da Bar A Onda troverete anche panettoni artigianali e pure idee regalo da abbinare con il salato: come le mini gallette di mais e pepe, di mais e grano saraceno, di riso rosso ed altro ancora, perfette per un aperitivo o per accompagnare un piatto di salumi.

Il tutto può essere confezionato su misura, sia nella versione tradizionale, sia in confezioni alternative e divertenti: come cappelli natalizi, la slitta o la cassetta delle lettere di Babbo Natale, scatoline colorate e chi più ne ha più ne metta. La fantasia a Michela Bologna non manca, i prodotti neppure: non resta che andare a scoprire il magico mondo di gustose idee regalo di Bar A Onda.

Bar A Onda, di Michela Bologna, vi aspetta in Piazza Libertà 10, presso il Mercato Coperto, ad Asti. Tel: 338.8788196.