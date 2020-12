Il Gruppo Alpini di Cantarana si tinge di arancio: ecco la nuova iniziativa solidale

Reduce dalla distribuzione dei Panettoni e Pandori Alpini, il Gruppo Alpini di Cantarana d’Asti si prepara per una nuova iniziativa di solidarietà.

Domenica prossima, 20 dicembre, a partire dalle 9 sino alle 12, gli alpini di Cantarana, guidato dal capogruppo Andrea Morando, saranno in Piazza Don Soria con un banchetto in cui, con offerta libera, verranno distribuiti le arance, offerte dalla ditta S.C.E Ortofrutta della famiglia Palladino di Villafranca d’Asti specializzata nella vendita all’ingrosso di frutta e verdura.

Il ricavato delle offerte raccolte con la distribuzione delle arance verrà donata ad una associazione locale che si occupa di iniziative solidali in tutta la Valtriversa.

Il dinamico capogruppo degli Alpini, Andrea Morando, coglie l’occasione per anticipare i ringraziamenti: “Ringrazio il sindaco di Cantarana, Roberta Franco, per la disponibilità che dimostra sempre nei confronti delle nostre iniziative, grazie alla ditta S.C.E Ortofrutta della famiglia Palladino di Villafranca d’Asti specializzata nella vendita all’ingrosso di frutta e verdura, e attrezzata per la consegna direttamente a casa dei clienti. Infine un grazie in anticipo a tutti coloro che si presenteranno domenica mattina in piazza, sono sicuro che anche in questa occasione dimostreranno la propria generosità, rassicurandoli che saranno ricompensati da delle ottime arance.”