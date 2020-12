Il Governo anticipa alle Regioni le nuove misure: ecco le restrizioni per le feste natalizie

L’ufficialità arriverà dopo il Consiglio dei Ministri in programma oggi alle 18, ma le nuove misure restrittive previste per i giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio sono già state anticipate alle Regioni.

Nel periodo indicato sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (che in tutto sono dieci) e zona arancione nei restanti giorni (di fatto tre a dicembre, 28,29 e 30, e uno a gennaio, lunedì 4), mente la ristorazione resta chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio; a confermarlo è l’assessore della Regione Piemonte, Marco Gabusi, con un post su facebook in cui riassume le principali misure anticipate dal Governo:

“Il governo ci ha appena comunicato che alle 18 il Consiglio dei Ministri approverà il decreto legge di norme per le festività

GIORNATE ROSSE – FESTIVI E PREFESTIVI

24/25/26/27/31 dicembre

1/2/3/5/6 gennaio

Consentite le visite private per massimo due persone all’interno del proprio Comune

Vietati gli spostamenti tra Comuni, attività commerciali chiuse.

Alimentari e parrucchieri aperti.

Coprifuoco dalle 22 alle 5

GIORNATE ARANCIONI

28/29/30 dicembre

4 gennaio

Consentiti gli spostamenti entro 30 km per i Comuni con meno di 5000 abitanti

Attività commerciali aperte.

Coprifuoco dalle 22 alle 5

Ristorazione chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio.