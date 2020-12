Il derby della Mole sotto la bandiera della Regione Piemonte

Era il 1970 quando la Regione Piemonte, istituzione prevista dalla nostra Costituzione, prendeva vita con la sua prima assemblea ospitata in piazza Castello. Sono passati 50 anni da allora e per celebrare una data tanto importante per tutti i piemontesi l’assessorato regionale allo Sport ha deciso di chiedere a Juventus Football Club e Torino Football Club di far scendere con loro sul campo da calcio anche i colori del nostro territorio.

Sabato 5 dicembre, alle ore 18, in occasione del derby della Mole, le due squadre cittadine indosseranno le loro divise di gioco su cui sarà riportato uno stemma commemorativo creato proprio per festeggiare questi 50 anni di rappresentanza dei piemontesi. In un momento complesso come quello che stiamo attraversando, celebrare la coesione istituzionale e popolare attraverso un evento così sentito è occasione di gettare uno sguardo di fiducia verso il futuro.

“Siamo molto felici che la Juventus e il Torino, con grandissima partecipazione e disponibilità, abbiano deciso di portarci metaforicamente in campo con loro – afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. La Regione Piemonte festeggia 50 anni e non vedo modo migliore per celebrare questo evento se non quello di essere insieme a due eccellenze sportive del nostro territorio che incarnano per tanti piemontesi parole come passione, orgoglio, appartenenza”.