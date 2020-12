Il cardo gobbo di Nizza protagonista di una giornata gastronomica alla fiera del tartufo d’Alba

La promozione delle prelibatezze gastronomiche del Monferrato non si lascia intimorire dall’emergenza sanitaria in corso.

Nelle parole dell’assessore al Turismo della città di Nizza, Marco Lovisolo, si sente tutto l’impegno e la passione di chi crede e lotta ogni giorno per valorizzare al meglio le numerose sfaccettature del territorio in cui vive: “Non ci siamo mai fermati, neppure in questi giorni critici, anzi siamo coscienti di quanto sia importante tenere alto il nome del nostro territorio sempre e comunque. Per questo l’amministrazione comunale, di concerto con l’Enoteca della città e il Consorzio del Cardo Gobbo, rappresentato da Piercarlo Albertazzi, ha deciso di rispondere affermativamente all’invito, giunto per conto dell’ATL Langhe Monferrato Roero, a prendere parte a una giornata gastronomica con alcuni chef di fama internazionale”.

L’incontro, che si è svolto a Roddi nell’ambito della Fiera internazionale del tartufo d’Alba, ha permesso di dare luce a uno dei prodotti simbolo di Nizza, nonché Presidio Slow Food: il cardo gobbo. “Ci siamo consultati su chi potesse rappresentare al meglio il nostro prodotto e la scelta è ricaduta sul giovane cardarolo Lorenzo Agatiello, che è diventato ufficialmente il nostro ambasciatore e si è rivelato all’altezza del ruolo” aggiunge Albertazzi.

La giornata si è articolata in due appuntamenti gastronomici, mattina e pomeriggio, a cui hanno partecipato nove chef stellati. Agatiello ha illustrato ai giornalisti presenti le peculiarità e le tipicità che rendono unico un prodotto così pregiato. Il filmato della presentazione sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina Facebbok della Fiera internazionale del tartufo d’Alba.