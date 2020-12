Il Capitolo BNI Athena Asti festeggia il primo anno di attività

A un anno dalla fondazione del Capitolo, sempre più determinate, le donne BNI Athena Asti continuano il cammino per incrementare le proprie varie attività e aumentare gli affari anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Queste imprenditrici e professioniste dimostrano che le donne hanno imparato a fare squadra e a collaborare tra loro, sostenute dalla filosofia del Givers Gain che è il principio fondante di BNI per instaurare rapporti di rispetto e fiducia.

Da qualche mese gli incontri settimanali si svolgono online, sulla piattaforma Zoom. Il lavoro assiduo e costante del Comitato di Gestione ha permesso che non solo non venissero saltati, ma diventassero ancora più avvincenti e accattivanti con l’utilizzo di filmati e slides.

“Abbiamo continuato come prima– sottolinea l’avv. Francesca Maccario, Presidente del Capitolo- Intorno al tavolo virtuale ci sono stati gli interventi dei Membri, le presentazioni delle attività, la presenza degli ospiti. Non è stata trascurata la sezione benefica rivolta alle scuole, la “Business Voices”, che quest’anno ha supportato il sostegno psicologico verso gli insegnanti di una scuola primaria astigiana.”

Buon compleanno, donne Athena!