Il borgo dei presepi: esposizione a cura dell’associazione Torre del Conte Paolo Ballada

In occasione delle festività natalizie, torna a Castagnole Lanze il tradizionale appuntamento con il “Borgo dei presepi”, iniziativa curata dall’associazione Culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sui davanzali e sulle soglie delle case, a ridosso dei cancelli o sugli antichi muretti in pietra o in mattoni, si potranno ammirare le creazioni originali realizzate con prodotti e materiali espressione del territorio e delle sue tradizioni, dai tappi di sughero alle nocciole, dalle bottiglie di vino ai ceppi di legno. Altrettanto caratteristiche le ambientazioni: damigiane, piccoli cestini, setacci e molto altro, frutto del talento creativo e artistico di volontari e borghigiani. Inoltre percorrendo le vie del borgo è d’obbligo la tappa al parco della Rimembranza per visitare il presepe a misura d’uomo collocato ai piedi della torre.

L’iniziativa fa parte del circuito “Oro Incenso Mirra – presepi nel Monferrato”, itinerario artistico e culturale dedicato alle installazioni presepistiche del territorio che coinvolge diversi Comuni.

I presepi saranno visitabili fino al 10 gennaio 2021. L’esposizione è soggetta a tutte le disposizioni anti contagio vigenti.