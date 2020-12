I Vigili del Fuoco di Asti ricevono dal Sindaco gli auguri di buon anno

Nella giornata di mercoledì 30 dicembre il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si è recato in visita presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco per porgere al personale del comando i suoi personali auguri di un buon anno nuovo e per manifestare la sua gratitudine per l’attività svolta dai Vigili del Fuoco nell’anno 2020 con peculiare riferimento all’emergenza epidemiologica in atto.

Il sindaco ha voluto brindare al nuovo anno con una bottiglia di spumante italiano insieme al comandante Ing. Ferdinando Franco e con il personale in servizio ed il funzionario di guardia.

La visita è stata effettuata nella giornata del 30 nel rispetto delle disposizioni che vietano, per la giornata del 31 Dicembre, lo svolgimento di visite e cerimonie che non siano dovuti a motivi essenziali