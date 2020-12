I supermercati Mercatò sostengono i volontari della Croce Verde di Asti

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ stato per tutti un anno impegnativo, in cui siamo stati messi alla prova fisicamente e mentalmente; nonostante tutto abbiamo resistito e continueremo a farlo grazie alla nostra tenacia e al forte spirito di collaborazione che ci sprona ad andare avanti.

E’ stata proprio quest’ultima caratteristica a indurre i supermercati Mercatò di Asti ad abbracciare un progetto di cooperazione con la Croce Verde di Asti attivando l’iniziativa “Aiutami che ti aiuto”, volta a ringraziare i volontari dell’associazione che hanno saputo superare anche questo difficile anno ed hanno svolto servizi di emergenza e per il sociale, e per essere ancor più concreta ha offerto a proprio carico la metà dell’importo dei 190 buoni, da 20€ caduno, donati ai volontari dell’associazione.

Anche con questo gesto Mercatò ha dimostrato di essere unita veramente di cuore alla città di Asti in cui, con due punti vendita siti in Via Bra ed in Viale Pilone, è al servizio della popolazione per la vendita di beni di prima necessità e non solo.

Per quest’anno, lontani ma comunque e sempre vicini, ci auguriamo di passare le feste in serenità, sperando di poter tornare molto presto ad abbracciarci come sempre è stato.