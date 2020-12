Hastafisio per Natale sceglie la solidarietà con una donazione a sostegno della Croce Verde di Asti

Natale solidale per Hastafisio. Il Centro di fisioterapia e medicina dello sport di via Sanguanini 21 ad Asti ha scelto di sostenere la Croce Verde di Asti con una donazione.

E’ stato il suono delle sirene che ci ha accompagnato durante il lockdown ad orientare i titolari di Hastafisio verso questa scelta, un gesto benefico che si è concretizzato nella prima mattina di oggi, lunedì 21 dicembre, quando è stata consegnata la busta con la donazione. La presidente della Croce Verde di Asti, Domenica Demetrio, accompagnata dal responsabile delle pubbliche relazioni Matteo Perino, hanno ricevuto il dono natalizio dalle mani di Cristina Brunelli e Marco Bergamo, amministratori, insieme a Roberto Manzoni, della struttura che da oltre 25 anni si occupa di benessere e salute attraverso il movimento.

“Abbiamo scelto di devolvere l’importo destinato all’acquisto dei tradizionali beni materiali natalizi in beneficienza e di realizzare per la nostra utenza una speciale cartolina che illustra questo gesto” spiegano Cristina e Marco, un gesto che è stato molto apprezzato dalla Croce Verde di Asti, che ha ringraziato della sensibilità dimostrata verso la loro realtà e del lavoro svolto quotidianamente in Hastafisio per la salute degli astigiani.