Gruppo di lettura on line alla Fondazione Pavese di Santo Stefano Belbo

Dopo la momentanea sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, il gruppo di lettura della biblioteca civica di Santo Stefano Belbo ha deciso di spostarsi online. Una scelta che non solo permetterà agli iscritti di continuare a confrontarsi sui libri appena letti ma anche di farlo in una community sempre più grande. Gli incontri mensili si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet e per essere inseriti nel gruppo online occorre semplicemente inviare un’e-mail a info@fondazionecesarepavese.it.

Gli iscritti riceveranno un invito 15 minuti prima dell’inizio di ogni incontro. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 22 dicembre, alle ore 21: si parlerà del Diario di Hetty Hillesum (Adelphi).