Grazie al locale Gruppo Alpini distribuiti per la prima volta a Cantarana i panettoni e pandori “Alpini”

Questa mattina a Cantarana sono stati distribuiti i 45 tra Panettoni e Pandori degli Alpini che erano stati prenotati nei giorni scorsi dal Gruppo Alpini locale.

Si tratta della prima volta che il Gruppo Alpini di Cantarana contribuisce alla vendita e distribuzione dei “Panettoni Alpini”, merito del neo capogruppo, Andrea Morando, che si è insediato a settembre ed ha subito contagiato tutti con il suo trascinante entusiasmo e il suo impegno costante nelle iniziative del paese: “Ci tenevo a partecipare come gruppo Alpini di Cantarana a questa iniziativa per dare il nostro contributo alla sezione di Asti, per il primo anno sono soddisfatto del numero di panettoni venduti. Il mio obiettivo è quello di coinvolgere più gente possibile nel paese in modo da far crescere il Gruppo Alpini e renderlo sempre più dinamico” le parole del Capogruppo Andrea Morando.

Presente alla distribuzione, che si è tenuta presso la locale sede del gruppo Alpini in piazza Don Soria, anche il sindaco di Cantarana, Roberta Franco (nella foto con Andrea Morando); e per chi non poteva recarsi in piazza nessun problema, ecco il “Panetun-drive”, la consegna degli acquisti a proprio domicilio, grazie alla preziosa collaborazione della Protezione civile di Cantarana.