“Gli incontri dell’Alfieri”: le proposte culturali online del Liceo classico di Asti

Inizierà domani, martedì 15 dicembre 2020, con un incontro on-line dedicato alla “Vita” di Vittorio Alfieri, il ciclo delle Conferenze alfieriane organizzate dal Liceo Classico “V. Alfieri” in collaborazione con Carla Forno, direttrice della Fondazione Centro Studi Alfieriani. Le conferenze, dedicate agli studenti e docenti del Liceo Classico, sono aperte anche all’esterno, tramite apposito modulo di prenotazione indicato sul sito dell’Istituto.

In questo primo appuntamento la dottoressa Forno illustrerà la nuova edizione dell’autobiografia del tragediografo, da lei stessa commentata. Gli appuntamenti successivi, che si svolgeranno a gennaio, saranno dedicati alle Satire di Alfieri e alla produzione teatrale dell’autore astigiano, con particolare attenzione all’”Antigone” e alla “Mirra”, e vedranno il contributo della dott.ssa Forno e di giovani studiosi alfieriani.

Ricordiamo che il ciclo delle Conferenze Alfieriane fa parte di un ampio palinsesto di iniziative culturali, promosso dal Liceo Classico, rivolte ad approfondire con gli studenti le tematiche dei diritti, delle pari opportunità e delle discriminazioni, e specifiche tematiche di carattere letterario e filosofico, grazie ad incontri virtuali con scrittori contemporanei come Fabio Geda, Chiara Frugoni, Antonio Scurati e Frediano Sessi.

All’incontro, su prenotazione tramite link, potranno partecipare anche appassionati di Alfieri esterni all’Istituto, iscrivendosi all’apposito form (clicca QUI).

Il ricco palinsesto di iniziative culturali proseguirà mercoledì 17 dicembre e giovedì 18 dicembre con due interventi della dottorssa Francesca Rosso, destinati a tutte classi seconde dell’Istituto e alla III A e III C. Gli incontri, in modalità on-line, saranno l’occasione per una approfondita riflessione sul tema della inclusione e delle pari opportunità. Il titolo dell’incontro laboratoriale è infatti questo: “Inclusione: la teoria del delta positivo”. La dottoressa Rosso guiderà gli studenti per due ore ad una riflessione approfondita sul tema, illustrandone i

fondamenti giuridici e i risvolti pratici della esperienza quotidiana.