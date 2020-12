Gli auguri di Buon Natale di Rava e Fava con una cartolina speciale

La cartolina di Natale 2020 della Cooperativa della Rava e della Fava, anche quest’anno a firma di Clara Ceppa dello studio grafico Convergenze Concept Lab, raccoglie un augurio corale dei piccoli produttori locali che fanno parte di questa vivace e storica realtà astigiana che commenta così quello che è stato il difficile anno che volge al termine.

“Il 2020 che sta terminando è stato sicuramente un anno che ha messo a dura prova tutte le componenti della nostra organizzazione; una costante attenzione è stata rivolta ai produttori che hanno dovuto affrontare le difficoltà più impegnative. Ma è anche stato un anno in cui tutta la nostra piccola comunità ha saputo fare squadra in modo veramente eccezionale. Per il 2021 siamo certi di una sola cosa: l’impegno comune continuerà ancora con più forza. Un grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini e che hanno sostenuto il nostro impegno per un’economia sociale e solidale. Auguri!”