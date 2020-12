Gli auguri di Buon Natale di Amici CA.RI Asti

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Natale di Amici CA.RI.

Siamo quasi al termine di un anno difficile per tutti ma in particolare per gli ospiti delle tante Case di Riposo e delle Comunità impossibilitate ad accogliere non solo i famigliari dei residenti ma anche la gioiosa animazione proposta da noi volontari AMICI CA.RI. di Asti che operiamo ininterrottamente, tra Piemonte e Liguria, ormai da quasi venticinque anni.

E proprio nei panni di Regina d’Inverno, con uno degli abiti più apprezzati fra quelli da me indossati nelle tante feste organizzate, desidero far giungere a chi leggerà questo mio messaggio un augurio “speciale”, quello di sforzarsi ed accogliere nel cuore, come ho cercato di fare io in questi lunghi mesi, due sentimenti che aiutano a riprendere il cammino. Sono la speranza nel futuro e la serenità di spirito da condividere prima di tutto con coloro che ci vivono accanto e poi da trasferire, tramite messaggi e telefonate, al nostro prossimo “vicino e lontano”.

Patrizia Porcellana