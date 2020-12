Gli artisti astigiani uniti in uno spot per promuovere il commercio locale (video)

“Comprare locale è un vero spettacolo”: questo lo slogan del nuovo spot che si sta girando in queste ore al Teatro Alfieri.

Un breve filmato per incentivare lo shopping nei negozi locali, girato in parte al teatro Alfieri e con una scena in esterno.

“L’idea è quella della collaborazione degli artisti con i commercianti – afferma l’assessore al commercio nonché vice sindaco Marcello Coppo – voglio anche ringraziare l’assessore Imerito per averci dato la disponibilità del Teatro Alfieri”.

La regia di Fabrizio Rizzolo. Il cast è formato da Mario Nosengo, Gian Marco Canalella, Chiara Buratti, Isabella Tabarini, con una comparsata di Marcello Coppo. Da un’idea di Marcello Coppo e Fabrizio Rizzolo.