Giornata Internazionale della Disabilità: Francesca Ragusa e Samuele Bosco in videoconferenza su Astigov

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 21:15 in diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Astigov, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, è in programma una videoconferenza di approfondimento sul tema con protagonisti Francesca Ragusa (vice presidente e consigliere della Provincia di Asti con delega alle Pari Opportunità) e Samuele Bosco (vice presidente, con Chiara Cerrato, della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità di Asti).

Samuele Bosco è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico, la mattina del 24 febbraio 2016, che l’ha costretto a un mese di coma e un ulteriore semestre di riabilitazione all’ospedale “Borsalino” di Alessandria.

Nonostante l’evento traumatico il giovane ha conquistato importanti traguardi personali e professionali: una laurea in ambito giuridico, con tesi dedicata alla tutela della persona disabile, un lavoro in banca e – come anticipato – il recente incarico a vice presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità di Asti, tutti argomenti che saranno trattatati e approfonditi durante l’intervista (che avrà una durata di 15-20 minuti) con Ragusa.

“La disabilità è una condizione che ho vissuto (e in parte ancora vivo) in prima persona e ti fa guardare la vita sotto un’altra ottica. Per questo è importante parlarne, senza tabù, e ringrazio la Provincia di Asti per la disponibilità che mi ha offerto nell’affidarmi un incarico così prestigioso nella Commissione Pari Opportunità. L’essere disabili non va vissuto solo come un ostacolo e come Commissione lavoreremo proprio per abbattere le troppe barriere, fisiche e mentali, che condizionano negativamente l’affermazione delle pari opportunità tra uomo e donna, anche disabili”, chiarisce Bosco.